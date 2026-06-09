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Svečanom akademijom Loznica će u utorak obeležiti Dan grada, 16. jun, i 160. godišnjicu otkako je u dobila status varošice. U prisustvu uglednih zvanica u Vukovom domu kulture najviša gradska priznanja biće uručena najzaslužnijim kolektivima i pojedincima iz raznih oblasti javnog života.

Ove godine dodeljeni su jedna povelja i deset plaketa, saopšteno je iz gradske uprave.

Foto: Kurir/ T. Ilić

Povelja, najviše priznanje Loznice, biće uručena Lozničaninu dr Zoranu Radovanoviću, redovnom profesoru Medicinskog fakulteta u Novom Sadu i jednom od najuglednijih stručnjaka u oblasti onkološke hirurgije. Ove godine plakete dobijaju elektromonteri "Elektrodistribucije Srbije", ogranak Loznica, loznička Vatrogasno-spasilačka jedinica, naučnica Dragana Žarković, rukovodilac Odeljenja za sisteme nuklearne bezbednosti u JP "Nuklearni objekti Srbije" u Vinči, operski pevač Željko R. Andrić, direktor Opere Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu, dirigent Đorđe Pavlović, umetnički direktor Filharmonije mladih "Borislav Pašćan", predsednik Šahovskog saveza Srbije Andrija Jorgić, privrednik Dejan Radanović iz lozničkog sela Čokešine, učenica Milica Aleksić, sportista Jovan Cvetanović, svetski šampionu u džiu-džici i Muški rukometni klub Loznica.

Foto: Kurir/ T. Ilić

Inače, godišnje mogu biti dodeljene najviše tri povelje, deset plaketa i jedno priznanje Počasni građanin. Prošlog juna su povodom Dana grada uručene dve povelje i deset plaketa.

Foto: Kurir/ T. Ilić

Podsetimo, Loznica je nastala na mestu Rimskog naselja AD Drinum, koje se kroz istoriju pominje više puta u povelji Kralja Milutina iz 13. veka, a posle pada Srbije pod Tursku vlast, kao selo u nahiji Ptičar u Zvorničkom Sandžaku. Oblast Jadra i Rađevine Kneževini Srbiji priključuju se hatišerifom iz 1833. a od Turaka će Loznica konačno biti oslobođena 1834. godine kada postaje okružno mesto novo obrazovanog Podrinjskog okruga.