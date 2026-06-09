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Opština Ćićevac proglasila je današnji dan Danom žalosti zbog utapanja dvojice učenika 4. razreda Osnovne škole "Vojvoda Prijezda" u Stalaću u reci Južna Morava.

Kako su preneli mediji radnije, dečaci, 11 i 12 godina, utopili su se u Južnoj Moravi 7. juna.

Opština Ćićevac navela je u odluci o proglašenju Dana žalosti da su organi i organizacije, kao i druga pravna lica koja ističu zastavu Srbije, dužna da je danas spuste na polovinu jarbola, odnosno koplja.

U obrazovnim ustanovama, Dan žalosti se obeležava minutom ćutanja na prvom času nastave, a program muzičkog obrazovanja se prilagođava Danu žalosti.

Ustanove u oblasti kulture, takođe su obavezne da svoje programe otkažu ili prilagode.

Dan žalosti u sportskim halama, na stadionu i igralištima takođe se obeležava spuštanjem zastava na pola jarbola.

Za vreme Dana žalosti, zabranjeno je emitovanje zabavne muzike i emotivanje zabavnog programa na javnim mestima, ugostiteljskim i drugim lokalima.