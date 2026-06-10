veliki šiljegovac
215 ŠAHISTA IZ DEVET DRŽAVA, A MEĐU NJIMA I 10 VELEMAJSTORA, NA VIDOVDANSKOM TURNIRU: Međunarodni šahovski turnir Trofej Kruševca 2026
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Međunarodni šahovski turnir „Trofej Kruševca 2026. “ ( ujedno i 28. Vidovdanski turnir ) održan je u restoranu „Zaks“ u Velikom Šiljegovcu.
Operativni organizator ove manifestacije bio je Šahovski klub „Kruševac“,a pokrovitelji Šahovski savez Srbije i Grad Kruševac.
Foto: Kurir/Ž.M.
Nastupilo je 215 šahista iz 9 država, među kojima je bilo 10 velemajstora. Međunarodni otvoreni turnir u ubrzanom šahu je deo programa manifestacije „Vidovdan 2026.“ Turniru je prisustvovala i pomoćnica gradonačelnika za omladinu i sport Nevena Plavšić.
Kurir.rs
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