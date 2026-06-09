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Jedna od najprepoznatljivijih i najznačajnijih obrazovnih zgrada u Sremskoj Mitrovici uskoro će dobiti potpuno obnovljen izgled. Za rekonstrukciju krova i fasade mitrovačke Gimnazije obezbeđen je ukupno 21 milion dinara, a radovi bi trebalo da počnu u narednih deset do petnaest dana.

Vest je saopštio gradonačelnik Sremske Mitrovice Branislav Nedimović, navodeći da je deo sredstava obezbedila Pokrajinska vlada, dok je ostatak izdvojio Grad Sremska Mitrovica.

– Obezbeđen je novac za potpunu rekonstrukciju fasade na Gimnaziji. Pokrajina je obezbedila 8,5 miliona dinara, a grad preostala sredstva. Kreće se prvo sa krovom, a potom će biti uređene sve četiri strane objekta – rekao je Nedimović.

Gimnazija u Sremskoj Mitrovici predstavlja jedan od najvažnijih obrazovnih simbola grada. Kompleks školskih zgrada „Palestina“ i zgrada Gimnazije imaju status nepokretnog kulturnog dobra i zaštićeni su kao spomenici kulture Srbije.

Prema dostupnim istorijskim podacima, kompleks „Palestina“ izgrađen je još 1860. godine, dok je sadašnja zgrada Gimnazije podignuta 1930. godine, što ovaj obrazovni kompleks svrstava među najznačajnije istorijske objekte u gradu.

Posle Gimnazije na redu i „Palestina“

Gradonačelnik je najavio da se ulaganja neće završiti obnovom Gimnazije.

– Posle toga idemo na takozvanu Palestinu – rekao je Nedimović.

Pod nazivom „Palestina“ među Mitrovčanima je poznat objekat u okviru školskog kompleksa koji se nalazi uz salu za fizičko vaspitanje, a koji danas koristi Arhiv Srema.