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U porti crkve Lazarice održana je dvodnevna tradicionalna manifestacija u okviru programa „Vidovdan 2026“ – „Viteški megdan u Lazarevom gradu“ u organizaciji Turističke organizacije grada.

O značaju i tematici festivala govorio je direktor Turističke organizacije grada Nikola Despotović. Cilj programa je da se sačuva sećanje na srednjovekovnu epohu i život na dvoru kneza Lazara u vreme kada je Kruševac bio prestonica Srbije. Viteški megdan svake godine okuplja ljubitelje istorije, viteštva i srednjovekovne kulture.

Turistička organizacija grada Kruševca svojim radom neprekidno nastoji da gradu Kruševcu vrati nekadašnju slavu. Želimo da grad Kruševac postavimo na mesto koje mu istorijski i kulturno pripada, pre svega kroz ovakve manifestacije po kojima je Kruševac postao prepoznatljiv, a koje unapređuju turizam u gradu i okolini.

1/6 Vidi galeriju Viteški megdan u Kruševcu, Vidovdan 2026 Foto: Kurir/Ž.M.

Tematski prikaz srednjovekovnog života sastojao se iz više segmenata: srednjovekovnog bazara, radionica za decu i odrasle, streličarstva, larp ( gumeno mačevanje ), srednjovekovnih igara za decu, a posetioci su imali prilike da uživaju i u viteškim scenskim borbama, konjičkim viteškim borbama, šou sa vatrom i dr.

Manifestaciju je zvanično otvorio gradonačelnik Kruševca Ivan Manojlović.

- Dobro došli u srce srpske istorije – grad svetlog kneza Lazara, plemeniti Kruševac, za sve nas najlepši grad na svetu. Želim da istaknem da viteški megdan koji se organizuje nije samo prikaz starih veština, već vrsta podsetnika za sve one vrednosti koje kod nas kao srpskog naroda i danas traju, a to su poštovanje, čast, zajedništvo, briga o drugima, poštovanje porodice i kao najvažnije ljubav prema otadžbini.

- Stojimo na svetom mestu između starog utvrđenja i prelepe crkve Lazarice. Ovo nisu samo obronci zidina, ovo su stranice naše kolevke, istakao je on.