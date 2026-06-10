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Jubilarna 20. Međuokružna smotra folklora seoskih kulturno-umetničkih društava održana je na letnjoj pozornici u Orašju, gde su se okupili ljubitelji narodne igre, pesme i tradicije iz brojnih krajeva Srbije. Manifestaciju su svečano otvorile predsednica opštine Varvarin dr Violeta Lutovac Đurđević i glumica Tijana Vučetić, poznata po ulizi Petrojke u hit seriji “Selo gori, a baba se češlja.

Publika je uživala u bogatom kulturno-umetničkom programu koji je okupio ansamble iz devet okruga – Rasinskog, Raškog, Moravičkog, Šumadijskog, Pomoravskog, Nišavskog, Jablaničkog, Pčinjskog i Topličkog, kao i goste sa područja grada Beograda.

Predsednica opštine Varvarin dr Violeta Lutovac Đurđević pozdravila je publiku i goste.

- Veliko mi je zaovoljstvo što nas je ovde u Orašju sačekala mladost u narodnoj nošnji, ali i sve ono što našu Srbiju krasi i drži u životu. Ono što od naših mladih očekujemo jeste da neguju tradiciju, a mi smo tu da im pružimo podršku, kao što smo uvek i do sada radili. Čestitam Mesnoj zajednici Orašje i KUD-u “Vuk Karadžić” što kroz ovaj festival već 20 godina neguju tradiciju i pomažu da opština Varvarin bude u najlepšem svetlu predstavljena širom Srbije, poručila je predsednica opštine.

1/7 Vidi galeriju Smotra folklora u Orašju Foto: Kurir/Ž.M.

Glumica Tijana Vučetić istakla je da joj je drago što su u Orašje došli gosti i sa istoka, zapada, severa i juga Srbije, ocenivši da je ovo podjuhorsko selo “Srbija u malom”.

- Na mlađima svet ostaje, oduševila su me dečica iz folklornog ansambla u narodnim nošnjama, posebno me je oplemenio danas mali zdravičar iz Kaludre. Želim vam sve najbolje, zdravlja, sreće i ljubavi, sve ostalo je nebitno, živeli i voli vas Petrojka, poručila je ona, a na

kraju izvela je i dve pesme – “Vetar duva, šljive opadaju” i “Selo gori, a baba se češlja”.

Na pozornici u Orašju predstavili su se UG “Zavičaj” iz Suvojnice (Surdulica), KUD “Belac” iz Pridvorice (Bojnik), KUD “Diša Đorđević” iz Vreoca (Lazarevac), KUD “Ljubomir Ivanović Gedža” iz Kovačevca (Mladenovac), UZPTK “Šumadija” – sekcija Gornja Batočina (Batočina), KUD “Jovac” iz Jovca (Ćuprija), KUD “Rasina” iz Velikih Kupaca (Kruševac), KUD “Biseri Dragačeva” iz Milatovića (Lučani), KUD “Staro Vranje – Belo Lenče” (Vranje), KUD “Vrelo” iz Rakovca (Bujanovac), KUD “Dejan Miletić” iz Bačine (Varvarin) i Domaćin, KUD “Vuk Karadžić” iz Orašja.

- Osnovni cilj manifestacije je očuvanje tradicionalnih vrednosti, ali i jačanje prijateljstva, saradnje i povezivanja folklornih ansambala iz različitih delova Srbije. Ova značajna manifestacija tokom prethodne dve decenije izrasla je u jedan od najvažnijih folklornih događaja u centralnoj Srbiji. Za dvadeset godina postojanja na smotri je nastupilo više od 6.500 učesnika, a brojni ansambli dali su značajan doprinos očuvanju izvornog folklornog stvaralaštva.