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Na periferiji Kanjiže, tamo gde Tisa pravi blagu krivinu, a glinovito dno stvara idealne uslove za razvoj vodenih cvetova, već su se pojavili prvi insekti koji najavljuju jedan od najlepših prirodnih fenomena u Evropi.

U nedelju, kasno popodne, iznad površine reke, primećeni su prvi primerci Tiskog cveta, što je siguran znak da se narednih dana očekuje vrhunac cvetanja, kada milioni insekata prekriju površinu reke. Ovaj jedinstveni prizor može da se vidi i na drugim delovima Tise u Bačkoj i Banatu, ali poznavaoci prirode ističu da je područje na izlazu iz Kanjiže prema Horgošu među najboljim lokacijama za posmatranje ovog fenomena:

1/6 Vidi galeriju Cvetanje Tise u Kanjiži Foto: Kurir/S.U.

- Počelo je pretcvetanje, svojevrsna najava svadbenog plesa. Pojavilo se nekoliko hiljada primeraka ovog drevnog insekta. U toj fazi oni se poslednji put presvlače i dobijaju karakterističnu zlatnožutu boju. Potom se pojavljuju ženke i počinje ritualna ljubavna igra. Mužjaci uginu nakon nekoliko sati, dok ženke ostaju u životu samo onoliko koliko im je potrebno da polože jajašca na površinu reke i obezbede novu generaciju. Tiski cvet je strogo zaštićena vrsta i njegovo sakupljanje je zabranjeno. Fenomen se može videti i kod Sente, Novog Bečeja i drugih mesta, ali je upravo kod Kanjiže doživljaj najimpresivniji, naročito iz čamca – kaže za Kurir biolog, ornitolog i fotograf iz Sente Jožef Gergelj.

Prema njegovim rečima, masovno cvetanje moglo bi da usledi već od petka i tokom predstojećeg vikenda:

- Temperatura vode trenutno je blizu 24 stepena, što predstavlja graničnu vrednost neophodnu za početak cvetanja Tise. Vremenski uslovi su veoma povoljni, pa očekujemo spektakularne prizore. Insekt Tiski cvet (Palingenia longicauda) dugačak je od osam do 12 centimetara i pripada porodici vodenih cvetova- objašnjava Gergelj.

Masovno prisustvo ovih insekata ujedno je i pokazatelj dobrog ekološkog stanja reke, jer Tiski cvet opstaje isključivo u čistim vodama. Stručnjaci navode da je cvetanje Tise poslednjih godina intenzivnije, između ostalog i zahvaljujući izgradnji brojnih prečistača otpadnih voda u gornjem toku reke na teritoriji Mađarske.