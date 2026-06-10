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Braća Ognjen i Uroš Smadulović iz Tehničke škole Zaječar osmislila su „Pametni rukav“, uređaj namenjen smanjenju tremora šake kod hirurga i drugih profesija kojima je potrebna vrhunska preciznost.

Inovacije, znanje i želja da budu korisni i pomažu ljudima u nevolji udružili su dva brata, Ognjena i Uroša Smadulovića, oko jedinstvenog projekta pod nazivom "Pametni rukav".

Ovi učenici Tehničke škole iz Zaječara osmislili su uređaj koji može da smanji tremor šake kod hirurga, ali i svih profesionalaca kojima je potrebna izuzetna preciznost pokreta.

1/3 Vidi galeriju Pametni rukav, izum braće genijalaca iz Tehničke škole u Zaječaru Foto: Zamedia/Youtube Printscreen

- Gledali smo dokumentarac o brodovima gde smo primetili da oni koriste žiroskopski efekat kako bi se stabilizovali u nemirnim vodama, pa smo mi uspeli da isti efekat iskoristimo u manjim razmerama kako bi stabilizovali ruku.

Kome je namenjen proizvod, s kojim ciljem je napravljen?

- Pa, namenjen je za ljude koji imaju problem sa tremorom ruke ili, recimo, hirurzima tokom operacije, može se početi od umora ili od drugih razloga da se tresu ruke, pa da bi stabilizovali, da ne bi morali da prekinu ili da se menjaju. Da bi objektivno dokazali da uređaj radi, mi smo napravili i maketu koja simulira tremor ruke, zatim smo merili, posmatrali i došli do zaključka da uređaj stabilizuje ruku, kažu braća za zaječarsku Zamediju.

Projekat je realizovan uz mentorsku podršku nastavnika Dejana Nikolića, a predstavljen je na ovogodišnjem "Galaxia Cupu", gde su mladi inovatori imali priliku da pokažu svoje znanje, kreativnost i tehničke sposobnosti. Ove godine "Pametni rukav" je ušao u finalni izbor 30 radova i bio je među prvih 10 u samom bodovanju ovih radova.

- Ovo je jedna interesantna ideja, inovativna je, zato što do sad niko nije ponudio sličan proizvod na tržištu i napravio neki sklop uređaja koji nešto može da radi na rešavanju problema ruke. Ovde je bila velika širina radova, od izrade 3D modela do izrade, bili su roboti koji opet imaju neke funkcije, imali smo neke uređaje koji se bave raznim vrstama automatizacije, automatike.

Prve godine "Galaxia Cup" je predstavljao 13 radova koji su se prijavili i vremenom je narastao.

Učenici su ovde počeli da se upoznaju, profesori da razmenjuju iskustva iz područja programiranja i mikrokontrolera, i interesantno je za ovaj skup da ovde ne i nije takmičarski skup gde se oni mrze, nego svi zajedno rade na problemima i rešavanju problema.

Pre ovog takmičenja isto je bila organizovana i predavanja što se tiče kako da se taj proizvod predstavi, prezentacija proizvoda, pisanje biznis plana o proizvodu koje do sad učenici ne uče u srednjim školama toliko mnogo.

Ognjen i Uroš učestvovali su i na takmičenjima u Regionalnom centru za talente u Boru, koji je jedan od 10 centara u Srbiji i postoji od 1991. godine.

Centar za talente u Boru bio je domaćin 68. državnog takmičenja talentovanih učenika osnovnih škola po nastavnim predmetima i naučnim disciplinama, gde se okupilo više od 300 učenika iz cele Srbije.