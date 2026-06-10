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Tradicionalna manifestacija "Mićini i Verini dani", posvećena velikom srpskom slikaru druge polovine 20. veka, kao i njegovoj supruzi, istaknutoj slikarki Veri Božičković Popović (1920-2002), biće održana 11. i 12. juna, saopšteno je danas iz Centra za kulturu "Vuk Karadžić".

Prvoga dana, u četvrtak, će u Stalnoj postavci slika Miće Popovića i Vere Božičković Popović, u 19 časova, biti otvorena izložba slika Miće Popovića iz privatne kolekcije Vesne i Jovana Popovića.

Narednog dana, na rođendan Miće Popovića, 12. juna, u podne će u Stalnoj postavci slika Miće Popovića i Vere Božičković Popović biti predstavljen novi, 25. broj časopisa za kulturnu istoriju Jadra Prizor. Mića Popović, rođeni Lozničanin, uz Vuka Stefanovića Karadžića i Jovana Cvijića najpoznatija je ličnost lozničkog kraja.

1/3 Vidi galeriju Mićini i Verini dani u Loznici Foto: Kurir/T.Ilić

U gradu na velikog stvaraoca podseća Stalna postavka slika otvorena 28. oktobra 1989. godine, smeštena na spratu Kuće Katića, u Cvijićevoj ulici, kada je Mića i proglašen za počasnog građanina Loznice. "Mićini i Verini dani", održavaju se duže od dve decenije, od

juna 2001, a časopis Prizor, izlazi od 2002. u izdavaštvu Centra za kulturu.

Svestrani umetnik preminuo je 22. decembra 1996. u Beogradu, a slikareva bista se od 2023. godine, kada je obeležavana stogodišnjica Mićinog rođenja, nalazi u njegovoj Stalnoj postavci. Inače, organizatori manifestacije su Centar za kulturu "Vuk Karadžić", i Grad Loznica.