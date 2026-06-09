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Ćuran sa salaša kod Bačke Palanke odlučio je da preuzme kokošiju ulogu - seo je na jaja i brižno ih čuva. Mladi mužjak Ćure ima očinski instinkt jači od zakona prirode!

Ćuran, Ćuro, ponosni stanovnik salaša nadomak Bačke Palanke, odlučio je da obavi revolucionarni čin: seo je na kokošija jaja i ne da čak ni svom vlasniku Vujadinu da mu priđe.

- Primetili smo jedan dan posle kiše, on se sakrio u kućicu, u svoje gnezdo, i sad mi smo mislili zbog kiše je tamo i tako dalje, uh, ali izgleda da je prošao jedan dan, pa drugi dan, pa treći dan, on nije izlazio.

Ono što smo primetili, on je ležao na plastičnim jajima, i šta smo mi odlučili?

- Odlučili smo da njemu podmetemo 10 oplođenih kokošijih jaja, i od tada Ćuro je bio zaštitnički nastrojen i stalno je štitio jaja, kljucao sve koji su hteli da mu uzmu jaja i tako dalje, i sad evo, upravo sada leži na njima.

- Nekoliko razloga koji mogu biti jeste da se kod njega jednostavno izražava to zaštitničko ponašanje, da jednostavno želi da zaštiti gnezdo bez obzira što to nisu njegova jaja, već od koke. Takođe, može biti neko dominantno ponašanje kada on takođe želi da zaštiti tu teritoriju na kojoj živi, pa se ponaša agresivno i prema ljudima i možda i prema drugim životinjama.

- Ali ono što je najverovatnije jeste da je uslovljeno hormonskim promenama koje su baš karakteristične za ovaj period vremena, a to je kraj proleća, početkom leta, kada se kod njih usled hormonskih promena javlja prirodni nagon za parenje, a to naravno kod mužjaka uslovljava i pojačanu dominaciju, agresivnost.

Kod nekih vrsta životinja mužjaci zaista preuzimaju ulogu inkubacije jaja, na primer mužjak carskog pingvina.

1/5 Vidi galeriju Ćuran iz Bačke Palanke umislio da je kokoška Foto: RTV info printscreen

A kako je u svetu ptica koje lete?

Ima ptica gde su podeljene uloge, gde je recimo ženka 70% vremena leži na gnezdu, 30% leži mužjak, recimo kod golubova i njima sličnih, gugutki.

Jedina vrsta ptica kojih nema u prirodi, a ženke i mužjaci podjednako brinu o gnezdu, jeste japanski gelebić - od dva mužjaka u kavezu može da se napravi par i da oni izvode mlade.