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Udruženje „Đerenka“ u Vranju postoji sedam punih godina i ima oko 700 članova. Članovi udruženja dolaze iz celog Pčinjskog okruga.

„Ljudi se druže, igraju šah, karte, ali i domine. Imamo i zabave svakog petka, održavamo ih u Omladinskom kulturnom centru u Vranju.

Organizujemo žurke, igranke. Mesečno organizujemo putovanja po Srbiji, idemo u Makedoniju. Evo sad planiramo putovanje u Grčku da posetimo Solun. Naredna destinacija u našoj Srbiji je obilazak Novog Sada, putovanja po Srbiji i van Srbije“, objašnjava penzionerka Slavica Krstić. Udruženje penzionera „Đerenka“ otvoreno je svakog radnog dana od 9 do 13 sati, osim subote i nedelje.

Penzioneri najčešće igraju šah, karte, domine, popiju kafu, čaj. „Zabavljaju se ljudi, da nisu usamljeni, ovde provode vreme druže se

redovno svakog radnog dana oni dođu. Mnogo nam znači da smo u toku dana zajedno i da ne igramo ništa, popijemo kaficu družimo se i tako, razmenimo mišljenja, iskustvo. Igram, domine karte, jedino šah nešto malo znam. Družiti se, lepo je… Vrata „Đerenke“ su uvek otvorena i svi su dobrodošli“, poručuje Slavica.

1/10 Vidi galeriju Udruženje penzionera u Vranju Đerenka Foto: Kurir/T.S.

Svoju vitalnost druženjem i društvenim igrama sačuvao je i Vranjanac Milutin Mladenović (83). Penzioner je već 22 godine. „Ja igram domine, u Vranju sam jedini koji dobro zna da igra domine.

Nemam ja igrače za moju partiju, verovali ili ne“, otkriva penzioner Milutin. Partija karata je u toku, a Milutin kaže da su on i njegova protivnica Slavica ovog trenutka „jednaki“. Udruženje penzionera u Vranju nosi ime „Đerenka“, po jednoj od najstarijih

gradskih česama.