U Ministarstvu za brigu o selu potpisani su novi ugovori za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom.
ministarstvo za brigu o selu
SEOSKE KUĆE ZA JOŠ TRI PORODICE U TRSTENIKU: Zahvaljujući državi Srbiji konačno imaju svoj krov nad glavom
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Prelepe vesti iz Beograda stigle su u Trstenik. U Ministarstvu za brigu o selu potpisani su novi ugovori za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom.
U ime lokalne samouprave, potpisivanju ugovora prisustvovao je i podršku porodicama pružio Zoran Mirković, član Opštinskog veća opštine Trstenik.
Foto: Opština Trstenik
- Zahvaljujući ovom programu, još tri porodice sa teritorije opštine Trstenik rešile su svoje stambeno pitanje i započinju novo, lepše poglavlje života na selu.
Foto: Opština Trstenik
Opština Trstenik nastavlja da podržava ove i slične projekte koji za cilj imaju podmlađivanje naših sela, razvoj ruralnih sredina i povratak života u prelepe predele naše opštine, izjavila je predsednica opštine Trstenik Milena Turk.
Kurir.rs
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