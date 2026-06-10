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Prelepe vesti iz Beograda stigle su u Trstenik. U Ministarstvu za brigu o selu potpisani su novi ugovori za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom.

U ime lokalne samouprave, potpisivanju ugovora prisustvovao je i podršku porodicama pružio Zoran Mirković, član Opštinskog veća opštine Trstenik.

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Foto: Opština Trstenik

- Zahvaljujući ovom programu, još tri porodice sa teritorije opštine Trstenik rešile su svoje stambeno pitanje i započinju novo, lepše poglavlje života na selu.

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Foto: Opština Trstenik

Opština Trstenik nastavlja da podržava ove i slične projekte koji za cilj imaju podmlađivanje naših sela, razvoj ruralnih sredina i povratak života u prelepe predele naše opštine, izjavila je predsednica opštine Trstenik Milena Turk.

Kurir.rs

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