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Savez udruženja Novosadski omladinski forum nastavlja sa organizacijom besplatnih radionica za mlade u Novom Sadu, sa ciljem da mladima pruži prostor za povezivanje, učenje, lični razvoj i sticanje praktičnih znanja važnih za život i karijeru.

Tokom juna i jula, mladi će imati priliku da učestvuju u programima koji obuhvataju teme mentalnog zdravlja, socijalnog povezivanja, onlajn poslova, marketinga i razvoja poslovnih veština.

Ciklus radionica počinje danas u 16 časova putem Zoom platforme, kada će biti organizovana onlajn info sesija o online tutoring-u i mogućnostima rada od kuće. Predavač će predstaviti program besplatnih radionica i približiti mladima kako izgleda onlajn posao koji omogućava fleksibilnost i rad sa bilo kog mesta.

U petak, 12. juna u 19 časova, biće održano psihološko okupljanje na temu "Socijalna anksioznost“, koje će voditi psiholog Ružica Sedlan, a učesnici će kroz razgovor i interaktivan pristup imati priliku da bolje razumeju strah od socijalnih situacija, nesigurnost i pritisak koji često osećaju u komunikaciji sa drugima.

Iz Novosadskog omladinskog foruma ističu da je cilj ovih programa da mladima ponude siguran prostor za razvoj, učenje i povezivanje.

Tokom jula sledi i serijal praktičnih marketing radionica pod nazivom "Osnove marketinga koje moraš da znaš“, namenjen svima koji žele da razumeju osnove marketinga bez prethodnog iskustva. Polaznici će učiti o sadržaju koji privlači pažnju, strategiji, ličnom brendingu i praktičnoj primeni marketinga kroz realne primere i zadatke. Radionice će biti održane 3, 10, 17. i 24. jula u kancelariji Novosadskog omladinskog foruma na adresi Pozorišni trg br. 6 u Novom Sadu.

Poseban segment programa predstavlja "Career Quest: Otključaj svoju budućnost“ - serijal interaktivnih radionica koje vodi Biljana Momirović, a koje su usmerene na razvoj komunikacionih i poslovnih veština mladih. Radionice će se održavati 23, 30 juna, kao i 7. jula.

Iz Novosadskog omladinskog foruma ističu da je cilj ovih programa da mladima ponude siguran prostor za razvoj, učenje i povezivanje.

- Želimo da mladima omogućimo mesto gde će se osećati prihvaćeno, gde će moći da steknu nova znanja, ali i nova poznanstva i podršku. Kroz ove radionice gradimo zajednicu mladih koji žele da rade na sebi, ali i da budu aktivan deo društva - poručila je Željka iz Novosadskog omladinskog foruma.

Sve radionice su besplatne, a broj mesta je ograničen. Prijave će biti dostupne putem društvenih mreža.