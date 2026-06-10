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Ljubitelji prirode i divljih životinja od maja imaju priliku da na planini Tari dožive nesvakidašnje iskustvo – posmatranje mrkog medveda iz posebno uređenih čeka.

Ovu atraktivnu turu organizuje Nacionalni park Tara, a interesovanje posetilaca, kako domaćih tako i stranih, već na početku sezone

pokazalo je da je susret sa „gorskim carem“ jedna od najuzbudljivijih avantura koje Srbija može da ponudi.

Prema rečima Milice Stanišić iz Nacionalnog parka Tara, do sada su uspešno organizovane dve ture, a posetioci će moći da rezervišu ovu avanturu sve do oktobra.

– Posetioce uz pratnju rendžera vodimo do hranilišta za medvede gde su postavljene čeke za posmatranje. Na području parka imamo četiri hranilišta, ali za ture koristimo dva koja su pristupačnija i nisu mnogo udaljena. Grupa može da broji najviše četiri osobe kako bismo obezbedili mir i što bolje uslove za posmatranje – kaže Stanišić.

1/4 Vidi galeriju Posmatranje medveda u NP Tara Foto: Kurir/Z.G.

Iako za ovu jedinstvenu ponudu vlada interesovanje među domaćim turistima, među posetiocima ipak prednjače stranci, koji sve češće dolaze na Taru upravo zbog mogućnosti da u prirodnom okruženju vide jednu od najimpresivnijih evropskih zveri.

– Uglavnom su to turisti koji već borave na Tari i tokom odmora saznaju za ovu turu. Cena po osobi iznosi 6.000 dinara. Posmatranje traje nekoliko sati. Važno je da budete tihi i da se naoružati strpljenjem, nekada je potrebno da satima čekate do pojave medveda, a u nekim slučajevima ga nećete ni videti, jer oni su ipak divlje životinje i imaju svoj ritam koji nije u skladu sa organizovanim turizmom.

Ukoliko se medved ne pojavi, posetiocima vraćamo polovinu uplaćenog iznosa. Zbog velike zainteresovanosti potrebno je unapred

rezervisati. Sve potrebne informacije možete pronaći na sajtu www.nptara.rs – objašnjava Stanišić.

Čuvari prirode tokom godina stekli su dragoceno iskustvo o navikama medveda, pa se ture organizuju u periodu kada postoji najveća verovatnoća da će se životinja pojaviti na hranilištu.

– Najčešće dolaze u popodnevnim satima, oko 17 časova, zbog čega i organizujemo posmatranja u tom terminu – dodaje ona.

Boravak na čeki zahteva strpljenje, disciplinu i tišinu. Svaki nagli pokret ili glasniji zvuk mogu da uznemire životinju i spreče njen dolazak.

Upravo zbog toga, trenutak kada se iz guste šume pojavi snažna silueta mrkog medveda ostavlja snažan utisak na posetioce.

Mnogi koriste priliku da telefonom ili foto-aparatom zabeleže susret sa najkrupnijom zveri naših prostora, dok drugi jednostavno uživaju u prizoru koji se retko gde može doživeti. Oni koji su imali sreću da iz neposredne blizine posmatraju medveda u njegovom prirodnom staništu kažu da je teško rečima opisati osećaj divljenja i poštovanja prema ovoj moćnoj životinji.

Tura posmatranja medveda predstavlja još jedan korak u promociji održivog turizma na Tari, planini koja je poznata po očuvanoj prirodi i jednom od najznačajnijih staništa mrkog medveda u Srbiji. Za mnoge posetioce upravo će susret sa „gorskim carem“ ostati uspomena.