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Kako je saopšteno iz Uprave za vanredne situacije, provera ispravnosti sistema za javno uzbunjivanje na teritoriji grada Kragujevca biće izvršena 11. i 12. juna (četvrtak i petak) u periodu od 9 do 15 časova.

Provera će bitu izvršena pojedinačnim aktiviranjem sirena u trajanju od po 10 sekundi.

Redovnom kontrolom biće obuhvaćena 21 sirena za uzbunjivanje tokom periodičnog ispitivanja funkcionalne ispravnosti sistema za javno uzbunjivanje, navode iz Uprave za vanredne situacije u Kragujevcu.

Kurir.rs

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Provera sirena za uzbunu u Kragujevcu biće obavljena u četvrtak i petak.
Kako je saopšteno iz Uprave za vanredne situacije, provera ispravnosti sistema za javno uzbunjivanje na teritoriji grada Kragujevca biće izvršena 11. i 12. juna (četvrtak i petak) u periodu od 9 do 15 časova.
Provera će bitu izvršena pojedinačnim aktiviranjem sirena u trajanju od po 10 sekundi.
Redovnom kontrolom biće   obuhvaćena 21 sirena za uzbunjivanje tokom periodičnog ispitivanja funkcionalne ispravnosti sistema za javno uzbunjivanje, navode iz Uprave za vanredne situacije u Kragujevcu. 

Dejan Đusić 