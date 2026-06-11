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Povodom vandalizovanja sedišta u jednom prigradskom autobusu, JKP "Šumadija" Kragujevac uputilo je apel svim korisnicima javnog prevoza da se odgovorno odnose prema vozilima i opremi koja je namenjena svakodnevnom prevozu građana.

Naime, u autobusu na liniji 610 Kragujevac – Drenovac – Đuriselo zabeležen je slučaj vandalskog ponašanja, prilikom kojeg je putničko sedište pocepano i ozbiljno oštećeno.

- Ovakvi postupci nanose materijalnu štetu, umanjuju kvalitet usluge i stvaraju dodatne troškove koji se finansiraju iz sredstava svih građana, navode iz JKP "Šumadija" Kragujevac i ističu da ovo preduzeće kontinuirano ulaže napore u održavanje i unapređenje javnog prevoza, kako bi putnicima obezbedilo bezbedne, uredne i udobne uslove putovanja.

- Zbog toga je od izuzetne važnosti da svi zajedno čuvamo zajedničku imovinu i da se prema njoj odnosimo savesno i odgovorno. Pozivamo građane da svojim ponašanjem doprinesu očuvanju javne imovine, a ukoliko primete namerno oštećivanje opreme ili druge oblike vandalizma, da prijave i o tome obaveste nadležne službe, navode iz JKP Šumadija i dodaju da se čuvanjem javne imovine, čuva i kvalitet usluga i stvaraju bolji uslovi za sve korisnike javnog prevoza putnika.

Kurir.rs

Povodom vandalizovanja sedišta u jednom prigradskom autobusu, JKP "Šumadija" Kragujevac uputilo je apel svim korisnicima javnog prevoza da se odgovorno odnose prema vozilima i opremi koja je namenjena svakodnevnom prevozu građana.

Naime, u autobusu na liniji 610 Kragujevac – Drenovac – Đuriselo zabeležen je slučaj vandalskog ponašanja, prilikom kojeg je putničko sedište pocepano i ozbiljno oštećeno.

- Ovakvi postupci nanose materijalnu štetu, umanjuju kvalitet usluge i stvaraju dodatne troškove koji se finansiraju iz sredstava svih građana, navode iz JKP "Šumadija" Kragujevac i ističu da ovo preduzeće kontinuirano ulaže napore u održavanje i unapređenje javnog prevoza, kako bi putnicima obezbedilo bezbedne, uredne i udobne uslove putovanja.

- Zbog toga je od izuzetne važnosti da svi zajedno čuvamo zajedničku imovinu i da se prema njoj odnosimo savesno i odgovorno. Pozivamo građane da svojim ponašanjem doprinesu očuvanju javne imovine, a ukoliko primete namerno oštećivanje opreme ili druge oblike vandalizma, da prijave i o tome obaveste nadležne službe, navode iz JKP Šumadija i dodaju da se čuvanjem javne imovine, čuva i kvalitet usluga i stvaraju bolji uslovi za sve korisnike javnog prevoza putnika.