Slušaj vest

U Vranju će danas i sutra biti podeljeno ukupno 540 auto-sedišta, za bebe rođene na teritoriji grada Vranja u 2025. godini. Iz budžeta grada za ovu namenu je izdvojeno 4.400.000 dinara.

Podela auto- sedišta upriličena je u Pozorištu „Bora Stanković“. Sala pozorišta bila je puna roditelja i mališana koji su rođeni na teritoriji

grada Vranja u 2025. godini.

Predsednica Saveta za bezbednost saobraćaja i predsednica Skupštine grada Zorica Jović, obratila se prisutnima ističući da je ovo već

tradicionalna akcija. „Već sedam godina unazad, na inicijativu gradonačelnika dr Slobodana Milenkovića, organizujemo akciju podele

auto-sedišta. Ove godine, zbog proceduralnih razloga inicijativa malo kasni.

1/5 Vidi galeriju Podela auto-sedišta za bebe u Vranju Foto: T.S

Očekivali smo finansijsku podršku Agencije za bezbednost saobraćaja, ali smo na kraju ipak odlučili da celokupan iznos sredstava izdvojimo iz gradskog budžeta. Kao mladi roditelji, rođenjem deteta, osim ogromne radosti nosite i izvesnu odgovornost, pre svega imajući u vidu bezbednost vaše dece. Savet za bezbednost saobraćaja i rukovodstvo grada ulažu maksimalni napor da, u skladu sa raspoloživim sredstvima, obezbede sve uslove koji su neophodni za njihovo sigurno kretanje. Na kraju, pomenuću još da uskoro krećemo sa pripremom dokumentacije za realizaciju nove akcije podele auto-sedišta, za decu rođenu u ovoj godini“, istakla je Zorica Jović.

Marijana Jovanović iz In Concept-a održala je kraću obuku o pravilnom korišćenju auto-sedišta.

“Dete mora da bude čvrsto I pravilno vezano kaiševima u sedištu. Kada stavljate dete u sedište kaiševi kojima vezujete decu idu preko dečjih ramena. Kaiševi su zaduženi da čvrsto drže dete u auto-sedištu. Da napomen kada je “jaje” auto-sedište u pitanju smeju noge da vire kod deteta, ne sme glava da viri izvan ivice naslona, to je znak da je dete preraslo auto-sedište”, napomenula je Marijana Jovanović.

U Vranju je od 2020. godine ukupno podeljeno oko 4.500 auto-sedišta.