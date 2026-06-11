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Užičko javno preduzeće "Veliki park" uveliko priprema kupalište na Gradskoj plaži za letnju sezonu.

– Kao i svake godine, čisti se korito reke Đetinje, a posle dužeg vremena stigao je i novi pesak. Priprema se i dečiji bazen. Kada ovi radovi budu završeni, uslediće punjenje korita i bazena, analiza vode i početak sezone – najavili su u JP "Veliki park".

Inače, Gradski bazen, kojim takođe upravlja ovo javno preduzeće, počeo je sa radom 1. jula, a sezona će trajati do 1. septembra. Posetiocima je na raspolaganju 100 ležaljki kako bi boravak na bazenu bio što prijatniji.

Dnevna karta iznosi 400 dinara, za decu do 7 godina 200 dinara, dok je za decu do 3 godine ulaz besplatan. Mesečna karta je 3.000 dinara, tromesečna za decu do 12 godina takođe 3.000 dinara, a porodična karta (za decu do 12 godina) 800 dinara. Obuka neplivača košta 2.000 dinara, za drugo dete 1.400 dinara, dok je za treće dete besplatna.

1/6 Vidi galeriju Pripreme za letnju sezonu u Užicu Foto: Kurir/Z.G

Zahvaljujući podršci Ministarstva za brigu o porodici i demografiju, biće rekonstruisana i dva sportska terena. Prema rečima Miloša Milivojevića, direktora JP "Užice razvoj", radovi će početi krajem ovog ili početkom narednog meseca.

– Na Gradskoj plaži biće rekonstruisan teren za mali fudbal, na kojem će biti zamenjena podloga i urađena kompletno nova ograda sa rasvetom, kao i deo tribina. Drugi sportski teren je u gradskoj opštini Sevojno i reč je o košarkaškom igralištu, na kojem će biti urađena nova podloga, rekonstruisana ograda i postavljene nove konstrukcije za koševe. Ukupna vrednost obnove terena iznosi oko 14 miliona dinara – rekao je Milivojević i najavio da će uskoro početi i radovi na rekonstrukciji dečijeg igrališta u vrtiću "Maslačak" u Sevojnu. Te radove finansira grad zajedno sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave.