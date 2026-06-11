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Nova kupališna sezona na olimpijskom i dečjem bazenu na gradskom kupalištu, o kome se stara Ustanova za fizičku kulturu "Lagator" počeće, kao i svih prethodnih osamnaest leta, 16. juna na Dan grada. Prema rečima Stefana Mitrića, upravnika kupališta, kao i prethodnih godina obavljene su opsežne pripreme da posetioci imaju što bolje uslove za još jedno letnje uživanje.

Bazeni su napunjeni, prethodno je zamenjena dotrajala keramika, obnovljena je i servisirana oprema, nabavljeno je i nešto novog mobilijara, suncobrana i ležaljki, i u utorak spremno otvaramo kapije za prve kupače, kaže Mitrić i podseća da je prvoga dana za sve kupanje besplatno.

- Posetioce i ovoga leta čeka devet licenciranih spasilaca kao i prateće medicinsko osoblje, a imaćemo, kao i uvek, redovnu kontrolu kvaliteta vode u naša dva bazena koju obavlja šabački Zavod za javno zdravlje. Biće ponovo organizovana besplatna obuka neplivača, kao i stilova plivanja gde za deset časova treba platiti dve hiljade dinara. Interesovanje postoji, a planirano je da, ukoliko vremenske prilike dozvole, školice startuju 22. juna. Prošloga leta besplatnu obuku neplivača prošlo je 120 polaznika, a 80 je usavršilo stilove, tako da sličan broj očekujemo i sada. Zahvaljujući našoj obuci proplivalo je do sada nešto više od 4.000 dece neplivača. Spremni smo za novu sezonu i ako vreme ne izda biće to još jedno leto za pamćenje – kaže Mitrić i podseća da sezona traje do 31. avgusta, a bazeni rade svakoga dana od 8 do 20 časova.

Foto: Kurir.rs/T. Ilić

Ove sezone došlo je do manje korekcije cena. Za decu do sedam godina ulaz ostaje besplatan kao što je od otvaranja gradskog kupališta, ali je dnevna ulaznica skuplja za 50 dinara, pa će ih posetioci umesto 200 plaćati 250 dinara. Nove su i cene sezonskih karata koje su skuplje za 500 dinara, za đake i studente su 4.000, a odrasle 5.000 dinara.

Podsetimo, prošle godine je na gradskom kupalištu prodato oko 30.500 dnevnih, kao i 225 sezonskih ulaznica.