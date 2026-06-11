Tokom trosatnog programa, od 17 časova, predstaviće se više učesnika "Dana porodice". Šta umeju pokazaće Osnovna muzička škola "Vuk Karadžić", nastupiće plesna škola "Oki doki", školica sporta "Šampioni", muzički centar "Bim bam", svoje radionice imaće Apotekarska ustanova Loznica, Predškolska ustanova "Bambi", privatna obdaništa, lutkarskom predstavom OŠ "Dositej Obradović", a edukativne radionice imaće Centar za socijalni rad, Centar za hraniteljstvo, Udruženje "Roda" i Montesori. Biće tu i maskote, klovn Džonika, likovna radionica "Mašta bašta" i još mnogo toga zanimljivog. Na istom mestu, malo pre osam uveče najavljena je dečja predstava "Majstor Mario". Prvobitno je bilo najavljeno iz gradske uprave da će manifestacija biti izvedena ispred Vukovog doma kulture, ali je zbog loše vremenske prognoze kompletno prebačen u halu "Lagator".