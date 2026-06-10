Pripadnici Policijske uprave u Kraljevu organizovali su akciju dobrovoljnog davanja krvi, tokom koje je prikupljeno 105 jedinica. Akcija je još jednom pokazala humanost i solidarnost policajaca
Humanost na delu
HUMAN GEST POLICIJE U KRALJEVU Prikupljeno 105 jedinica krvi u akciji dobrovoljnog davanja (FOTO)
Slušaj vest
Pripadnici Policijske uprave u Kraljevu organizovali su akciju dobrovoljnog davanja krvi.
Kako se navodi, prikupljeno je ukupno 105 jedinica krvi.
- Još jedan dokaz da se iza uniforme kriju pravi humanisti — uvek spremni da se odazovu kad život pozove - dodaje se.
Kurir.rs
Reaguj
Komentariši