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Pripadnici Policijske uprave u Kraljevu organizovali su akciju dobrovoljnog davanja krvi.

Kako se navodi, prikupljeno je ukupno 105 jedinica krvi.

- Još jedan dokaz da se iza uniforme kriju pravi humanisti — uvek spremni da se odazovu kad život pozove - dodaje se. 

Kurir.rs

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