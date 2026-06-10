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Tokom prethodnih dana uprkos molbama koje su upućene građanima od strane JKP Vodovod građanima Užica, registrovana je rekordna potrošnja vode u prigradskim naseljima i seoskim područjima.

Ovo preduzeće, još uvek uspeva da obezbedi dovoljne količine vode i trenutno se jedino u Drežniku i Zbojštici javljaju sporadični problemi.

- U svim drugim pravcima uspevamo da održimo urednost vodosnabdevanja. Ekipe JKP “Vodovod” su na terenu i vrše pojačanu kontrolu potrošnje, kako bi se identifikovali pojedinci koji prouzrokuju pad pritiska i nestabilnost u sistemu - potvrđeno je za RINU u JKP Vodovod. 

Oni naglašavaju da nesavesno ponašanje pojedinaca ne može biti tolerisano na štetu većine i ponovo apeluju da građani racionalno troše vodu i da prevelikom potrošnjom ne ugrožavaju svoje komšije.

Kurir.rs/Rina

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