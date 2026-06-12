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Na Šumadija sajmu je svečano otvoreno republičko finalno takmičenje predškolaca i učenika prvog i drugog razreda osnovnih škola na temu bezbednog učestvovanja dece u saobraćaju "Pažljivkova smotra 2026". Ovu manifestaciju tradicionalno organizuje Agencija za bezbednost saobraćaja, a takmičenje je uvršćeno i u zvanični kalendar Ministarstva prosvete, uz čiju se podršku i realizuje.

Učesnike ovogodišnje smotre pozdravili su v.d. direktora Agencije za bezbednost saobraćaja Branko Stamatović, zamenik načelnika Uprave saobraćajne policije pukovnik policije Bojan Radovanović, kao i u ime grada domaćina Dušan Aleksić, član Gradskog veća za obrazovanje.

– Bezbednost dece u saobraćaju jedan je od ključnih prioriteta lokalne samouprave i obrazovnog sistema, posebno kada je reč o deci predškolskog uzrasta i učenicima nižih razreda osnovne škole, jer je u tom periodu najvažnije usvajanje osnovnih pravila ponašanja u saobraćaju. To je deo sveukupnog ambijenta koji Grad Kragujevac treba da obezbedi kako bi bio kvalitetan za njihovo obrazovanje – istakao je Aleksić.

Foto: Kurir/D. Đ

Dodao je da činjenica da je Kragujevac ponovo domaćin ove manifestacije potvrđuje da je grad prethodnih godina uspešno odgovorio ovoj ulozi, uz nadu da će se ta praksa nastaviti i ubuduće. On je naglasio i da završno takmičenje "Pažljivkove smotre", osim druženja, brojnim opštinama iz različitih delova Srbije pruža i priliku da se upoznaju sa Kragujevcem.

Naglasivši da je ovo jedan od najznačajnijih projekata Agencije za bezbednost saobraćaja, čiji je primarni cilj edukacija najmlađih, v.d. direktora Agencije Branko Stamatović zahvalio je Ministarstvu prosvete, Ministarstvu unutrašnjih poslova i Gradu Kragujevcu na podršci u realizaciji republičkog finala.

– Ono što Agencija radi kroz kampanju "Pažljivko" tokom cele godine, kao i kroz "Pažljivkovu smotru", jeste podizanje svesti i izgradnja pravilnih stavova o bezbednosti u saobraćaju. Ta kampanja je jedna od najvažnijih aktivnosti koje sprovodimo, jer je deo nacionalne strategije koju je usvojila Vlada Republike Srbije, sa zajedničkim ciljem – vizija nula, odnosno nula poginule dece u saobraćajnim nezgodama – istakao je Stamatović.

Foto: Kurir/D. Đ

On je naveo da je ove godine na nivou cele Srbije u projektu učestvovalo 36 lokalnih samouprava, a skoro 20.000 dece kroz pripreme i školske, opštinske i regionalne faze, uz rad sa vaspitačima i učiteljima, kao i kroz vršnjačku edukaciju, sticalo nova i obnavljalo postojeća znanja o bezbednom učestvovanju u saobraćaju.

– Svi koji su stigli do finalnog takmičenja u Kragujevcu već su pobednici i očekujemo da iz ovog grada ponesu lepe uspomene i postanu pravi ambasadori bezbednog ponašanja u saobraćaju – poručio je Stamatović, najavivši i prigodne nagrade za najbolje.

Zamenik načelnika Uprave saobraćajne policije, pukovnik policije Bojan Radovanović, istakao je da je za Ministarstvo unutrašnjih poslova velika čast što učestvuje u realizaciji ove smotre, koja doprinosi unapređenju saobraćajne kulture i bezbednosti.

Naglasio je značaj učešća roditelja, lokalnih samouprava i svih relevantnih institucija, ističući da se na taj način stvara sistemski i zajednički odgovor u cilju ostvarivanja strategije bezbednosti u saobraćaju – vizija nula poginule dece i značajnog smanjenja posledica saobraćajnih nezgoda.