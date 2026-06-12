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JKP "Parking servis" uspešno je privelo kraju ovogodišnje aktivnosti usmerene na edukaciju najmlađih učenika o pravilnom ponašanju na drumu. Poslednje predavanje u ovom krugu održano je za đake prvake sa teritorije opštine Mladenovac.

– JKP "Parking servis" je, predavanjem o saobraćaju za đake prvake Mladenovca, završilo ovogodišnji ciklus akcije "Đaci vas mole, usporite pored škole". Devetnaesta generacija osnovaca naučila je da se bezbedno kreće na putu od kuće do škole i na poklon dobila svetloodbojne prsluke – navodi se u saopštenju JKP "Parking servis".

Domaćin ove završne manifestacije bio je mladenovački Centar za kulturu i turizam, gde je kroz edukativni program prošlo više stotina prvaka iz sedam lokalnih osnovnih škola. Pored stečenog znanja i prsluka, mališani su nagrađeni i dodatnim poklonima, dok su školama uručeni kompleti sportske opreme.

– Oni su od "Parking servisa", osim znanja i prsluka, za tačne odgovore dobili i sportske rančeve, bojanke i bojice. Predavanju su prisustvovali i direktori i predstavnici sedam mladenovačkih osnovnih škola, kojima je izvršni direktor "Parking servisa" Miloš M. Petrović na poklon uručio komplete fudbalskih, košarkaških i odbojkaških lopti – saopšteno je iz ovog preduzeća.

Foto: Kurir

Svečani ton završnoj manifestaciji dali su nastupi dečijih horova, a posebnu pažnju najmlađih privukli su i pripadnici MUP-a koji su učestvovali u programu.

– Program završne svečanosti 19. ciklusa akcije "Đaci vas mole, usporite pored škole" ulepšali su i hor Osnovne škole "Sveti Sava" iz Mladenovca i hor "Čarolija" sa Leontinom Vukomanović, kao i dvojica motorista Saobraćajne policije – ističe se u saopštenju.

Edukatori naglašavaju da deca koja polaze u školu već poseduju solidne osnove saobraćajne kulture zahvaljujući radu roditelja i vaspitača, a ovakve akcije služe da se to znanje dodatno utvrdi i proširi kroz igru.

– Čemu služi semafor, koja ruka je leva, a koja desna, kako se pravilno prelazi ulica, čemu služi svetloodbojni prsluk? Na današnjem predavanju je bilo puno pitanja, ali i puno tačnih odgovora! – dodaju iz Info-servisa JKP "Parking servis".

Foto: Kurir

Ova tradicionalna akcija sledeće godine obeležava dve decenije postojanja, a kroz nju je do sada prošao impresivan broj dece koja su uspešno savladala pravila bezbednosti.

– U okviru edukacije, do sada je izvedeno blizu 2.850 predstava, zahvaljujući kojima je više od 285.000 đaka prvaka naučilo kako da se pravilno i bezbedno ponaša na putu od kuće do škole – zaključuje se u saopštenju JKP "Parking servis", uz napomenu da ovo preduzeće ove godine ujedno obeležava i 55 godina od svog osnivanja.