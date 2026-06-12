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Okružni štab za vanredne situacije Šumadijskog upravnog okruga razmatrao je teme od značaja za bezbednost građana i funkcionisanje sistema zaštite i spasavanja, sa posebnim fokusom na zaštitu od požara na otvorenom tokom predstojeće letnje sezone, kao i na stanje vodosnabdevanja na teritoriji okruga.

Na sednici održanoj u Kragujevcu usvojeni su izveštaji o pripremama za letnju sezonu, stanju vodosnabdevanja, zdravstvenoj ispravnosti hrane i vode, stanju skloništa, kao i o spremnosti sistema 112 i sistema za uzbunjivanje. Kako je istaknuto, nadležne službe proverile su raspoložive kapacitete za reagovanje u slučaju požara, uključujući vodozahvate, cisterne i drugu opremu. U narednom periodu inspekcijske službe pojačaće nadzor na mestima okupljanja većeg broja građana.

- Prošle godine je tokom samo jednog dana zabeleženo više od 100 požara na otvorenom, što je jedan od razloga detaljne provere svih subjekata i sredstava za gašenje - istakla je Biljana Ilić Stošić, komandant Okružnog štaba.

Ona je apelovala na građane da se uzdrže od paljenja vatre na otvorenom, jer je to zakonom zabranjeno i može izazvati nesagledive posledice. Podsetila je da su predviđene kazne za spaljivanje biljnih ostataka 10.000 dinara za fizička lica, dok za pravna lica iznose od 300.000 do 1.000.000 dinara.

Jedna od ključnih tema bilo je i vodosnabdevanje. Kragujevac se vodom snabdeva sa tri izvorišta – akumulacija "Grošnica" i "Gruža", kao i iz reni bunara "Brzan" kod Velike Morave. Akumulacija "Grošnica" trenutno je popunjena sa 96,61 odsto kapaciteta, odnosno oko 3,09 miliona kubnih metara, dok je akumulacija "Gruža" na 48,19 odsto kapaciteta, što iznosi 31,13 miliona kubnih metara. Zahvaljujući dopuni akumulacija tokom zimskog perioda, stanje je povoljnije u odnosu na isti period prošle godine.

U toku je i revitalizacija reni bunara u Brzanu. Prošle godine u pun kapacitet stavljena su tri bunara, dok se ove godine radi na obnovi još četiri, što će doprineti dodatnoj stabilnosti sistema vodosnabdevanja.

Za potrebe snabdevanja stanovništva u vanrednim okolnostima na raspolaganju su tri cisterne za pijaću i dve cisterne za tehničku vodu.