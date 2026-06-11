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Zamenica gradonačelnika Kruševca Snežana Radojković sa saradnicima održala je sastanak sa delegacijom iz Južne Koreje. Prisustvovala je i državna sekretarka Ministarstva Marija Gnjatović, a teme su bile mogućnosti saradnje na polju unapređenja i modernizacije javnog gradskog prevoza, parking sistema i razvoja veštačke inteligencije.

Prema rečima Marije Gnjatović, ovaj program zajednički sprovode Vlada Republike Srbije, Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija i Korejski institut za razvoj, a primena veštačke inteligencije u svim sektorima jedan je od prioritetnih ciljeva razvoja.

- Ugostili smo delegaciju iz Južne Koreje, koji su naši partneri u okviru "Knowledge Sharing" programa koji sprovode Vlada, Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija i Korejski institut za razvoj. Jedna od tema kojom se bavi Ministarstvo u okviru ovog programa je primena veštačke inteligencije u javnom sektoru, kao i oblast istraživanja i razvoja. Što se tiče prevoza, program podrazumeva implementaciju integralnog sistema transporta u gradu. Test zona je Kruševac, odabran zbog dobre organizacije i spremnosti grada da prihvati nove izazove i inicijative.

Inače, mi kao ministarstvo smo dosta radili na implementaciji veštačke inteligencije i njenoj primeni u javnom i naučnoistraživačkom sektoru. Posebno korisno za Srbiju je upoznavanje sa načinom na koji se reguliše ova oblast, kao i kontrola primene AI. Bitno je sprečiti zloupotrebe, jer smo sada u proceduri izrade zakona koji će regulisati puštanje na tržište rešenja baziranih na veštačkoj inteligenciji, pa su iskustva međunarodnih saradnika i partnera značajna za nas, kao i upoznavanje sa mogućnostima kako implementirati sistem ovde.

Veštačka inteligencija se u javnom sektoru ne primenjuje značajno, ali je Srbija dosta investirala u infrastrukturu koja je prati. Ulažemo u razvoj data centara i superkompjutera, što je osnov za primenu AI. Takođe, radi se i na edukaciji zaposlenih u svim sektorima - izjavila je državna sekretarka.

1/5 Vidi galeriju Poseta južnokorejske delegacije Kruševcu Foto: Ž.M., Ž. M.

Rukovodilac projekta Jui Jang Šon iz Korejskog instituta za razvoj izjavio je:

- U Koreji imamo mnogo razvijenih AI tehnologija koje se primenjuju u javnom prevozu i sektoru transporta (posebno u podzemnoj železnici i taksi prevozu). Mislim da u Kruševcu postoji mogućnost da se ostvari unapređenje u javnom prevozu, jer ovde u ovom trenutku nemamo statistički podatak o tome koliko ljudi ne plaća prevoz, a to se može promeniti implementacijom automatskog plaćanja karata. Na taj način možemo dobiti podatke o broju ljudi koji ulaze i izlaze iz autobusa, a ti podaci se mogu koristiti za optimizaciju i racionalizaciju korišćenja javnog prevoza, kao i za dinamičko usklađivanje termina dolaska autobusa.

Takođe, primenom AI može se unaprediti parkiranje kroz instaliranje AI kamera na parkiralištima, kako bi se vozači obaveštavali o slobodnim parking mestima u realnom vremenu.

Problem u autobuskom prevozu je i smanjenje vremena čekanja, što bi se rešilo posebnim sistemom koji smo implementirali u Mađarskoj. Reakcije su pozitivne i verujemo da taj isti DRT sistem možemo primeniti i ovde, jer je to dinamički sistem kojim se kroz aplikaciju šalju informacije o rutama i učestalosti polazaka. Zato smo, uz odličnu saradnju sa državnom sekretarkom, našli dobre partnere i odziv, zbog čega verujemo da se ovaj projekat može implementirati i ovde - naveo je on.

U ime Gradske uprave govorila je zamenica gradonačelnika Snežana Radojković:

- Čast je i zadovoljstvo što smo ugostili državnu sekretarku i delegaciju iz Južne Koreje. Naš grad je raspoložen da prihvati još jedan izazov i da se primeni sve inovativno što doprinosi boljem životu sugrađana. Spremni smo za saradnju. Tokom proteklih godina, problem prevoza i parkinga bio je jedan od glavnih problema u građanskim anketama. Sa te strane očekujemo različita inovativna rešenja za unapređenje parkiranja i sistema javnog prevoza u gradu, što su vitalne tačke za funkcionisanje svakodnevnog života građana.

Što se tiče AI, država jeste učinila dosta, a grad Kruševac se trudi da prati trendove, tako da ćemo slušati savete i uputstva ove delegacije na polju prevoza, parkiranja i razvoja veštačke inteligencije u svim sektorima - poručiča je zamenica gradonačelnika.

Posle sastanka u Gradskoj upravi, u narednih nekoliko dana delegacija iz Južne Koreje imaće više bilateralnih sastanaka sa potencijalnim partnerima.