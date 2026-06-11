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U Gradskoj upravi Kruševca održana je javna tribina o Nacrtu Odluke o rebalansu budžeta grada Kruševca. Nacrt sadrži prihode i rashode za 2026. godinu, kao i Plan investicija. Uvodnu reč dala je zamenica gradonačelnika Snežana Radojković, rebalans je obrazlagao načelnik Odeljenja za finansije Gradske uprave Nebojša Nedeljković, uz prisustvo načelnice Gradske uprave Vesne Anđelić. Tribinu su pratili brojni korisnici budžeta i druga zainteresovana lica.

Odlukom o rebalansu budžeta grada Kruševca za 2026. godinu utvrđuju se ukupni prihodi i primanja, kao i ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 9.292.650.974 dinara, od čega 9.130.263.022 dinara čine sredstva iz budžeta, a 162.387.952 dinara sredstva iz drugih izvora budžetskih korisnika. U odnosu na Odluku o budžetu grada za 2026. godinu, ukupno povećanje iznosi 568.083.475 dinara.

Tekući prihodi i primanja budžeta iznose 7.661.402.543 dinara, i to: ustupljeni i izvorni prihodi budžeta u iznosu od 7.088.744.088 dinara i transferna sredstva iz budžeta Republike Srbije u iznosu od 572.658.455 dinara. Tekući prihodi i primanja iz izvornih aktivnosti direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava iznose ukupno 154.792.431 dinar, izjavio je načelnik Odeljenja za finansije Gradske uprave Nebojša Nedeljković.

Prema njegovim rečima, poreski prihodi učestvuju sa 79,32% u planiranim prihodima, odnosno 67% u ukupnom planiranom budžetu. Porez na dohodak građana planiran je u iznosu od 5.159.020.000 dinara, odnosno 55,52%, dok je porez na imovinu planiran u iznosu od 1.041.175.000 dinara, odnosno 11,20%.

1/5 Vidi galeriju Javna tribina o Nacrtu Odluke o rebalansu Budžeta grada Kruševca Foto: Ž.M.

Odlukom o rebalansu budžeta grada Kruševca za 2026. godinu planirano je ukupno 2.169.518.407 dinara za investicije, što je za 175.081.607 dinara više nego što je planirano prethodnom odlukom o budžetu (1.994.436.800 dinara). Za investicije se izdvaja 23,8% ukupno planiranih rashoda za 2026. godinu.

Nedeljković je naveo da je Odlukom o rebalansu budžeta za 2026. godinu za tekuće održavanje zgrada, objekata i opreme planirano ukupno 796.785.984 dinara, što je za 14.437.086 dinara više nego u prethodnoj odluci o budžetu (782.348.898 dinara). Za tekuće održavanje izdvaja se 8,7% ukupno planiranih rashoda za 2026. godinu.

- Za investicije i tekuće održavanje planirano je ukupno 2.966.304.391 dinar, odnosno 32,5% ukupno planiranih rashoda za 2026. godinu. Projekat rekonstrukcije Gradske uprave EU Integra – podrška teritorijalnom razvoju lokalne samouprave iznosi 876.220 evra i jedan je od glavnih razloga rebalansa. Značajna su i izdvajanja za socijalnu zaštitu, a zadržan je nivo od 32% za investicije i kapitalno održavanje zgrada i objekata - rekao je Nedeljković.

Javna rasprava traje do 11. juna, a nakon toga Nacrt Odluke o rebalansu budžeta biće upućen Skupštini grada na usvajanje.