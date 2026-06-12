MEŠTANI U ČUČALU POSTAVILI KRST VISOK 10 METARA: To je samo početak uređenja bogomolje, sledi crkva (FOTO/VIDEO)
Čučalu kod Blaca meštani ovog sela su postavili krst visok 10 metara i širok šest metara i to je smao početak uređenja bogomolje koja je nekada postojala na ovom terenu. Kako kažu, simbolično je ovo mesto jedna od četiri kapije na ulazu u Toplicu pošto je Čučale poslednje topličko selo ka Kopaoniku, Brusu i Kruševcu.
- Inicijativa da obnovimo svetinju je potekla od našem Slobodana Panića koji živi u Nišu. Krenuli smo od prohromskog krsta, a nadamo se da ćemo uskoro obnoviti crkvu na njenim temeljima - kaže Milutin Bojić jedan od članova crkvenog odbora ovog sela.
On dodaje da je inicijativa krenula pre tri godine, te da su prošle godine raskrčili i poravnjali teren, a zatim uradili ploču za krst.
- Uz božju pomoć, sada smo ga i postavili. Planiramo da 24. juna kada se obeležava Sveti Vartolomej i Varnava kojem je bio i posvećen hram koji želimo da obnovimo organizujemo litiju iz samog sela do ovog svetog mesta - najavio je Bojić.
Planova je mnogo, a sledeći zadatak je da se obrate Zavodu za zaštitu spomenika u Nišu kako bi dobili idejno rešenje za crkvu koja prema nekim izvorima datira iz 12. ili 13. veka pre nego su Turci okupirali ovaj teren.
Ovim ljudima je potrebno milion dinara za naum i njegovo ostvarenje. Ranije su dobijali obećanja iz lokalne samouprave da će Opština Blace da pokrije te troškove, ali se to nije dogodilo.
Zanimljivo je za selo Čučale da u njemu postoje čak četiri crkve, odnosno njihovi ostaci i da svake godine obležavaju četiri praznika, uz četiri kolačara.
- Mislim da smo jedini u Toplici sa toliko svetinja i praznika. Crkve više nažalost ne postoje, ali se nadamo da ćemo korak po korak sve obnoviti- siguran je Bojić.