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Čučalu kod Blaca meštani ovog sela su postavili krst visok 10 metara i širok šest metara i to je smao početak uređenja bogomolje koja je nekada postojala na ovom terenu. Kako kažu, simbolično je ovo mesto jedna od četiri kapije na ulazu u Toplicu pošto je Čučale poslednje topličko selo ka Kopaoniku, Brusu i Kruševcu.

- Inicijativa da obnovimo svetinju je potekla od našem Slobodana Panića koji živi u Nišu. Krenuli smo od prohromskog krsta, a nadamo se da ćemo uskoro obnoviti crkvu na njenim temeljima - kaže Milutin Bojić jedan od članova crkvenog odbora ovog sela.

Uskoro bi trebalo i crkvu Foto: Kurir/B.R.

On dodaje da je inicijativa krenula pre tri godine, te da su prošle godine raskrčili i poravnjali teren, a zatim uradili ploču za krst.

- Uz božju pomoć, sada smo ga i postavili. Planiramo da 24. juna kada se obeležava Sveti Vartolomej i Varnava kojem je bio i posvećen hram koji želimo da obnovimo organizujemo litiju iz samog sela do ovog svetog mesta - najavio je Bojić.

Planova je mnogo, a sledeći zadatak je da se obrate Zavodu za zaštitu spomenika u Nišu kako bi dobili idejno rešenje za crkvu koja prema nekim izvorima datira iz 12. ili 13. veka pre nego su Turci okupirali ovaj teren.

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U Čučalu meštani napravili krst Izvor: Kurir/B.R.

Ovim ljudima je potrebno milion dinara za naum i njegovo ostvarenje. Ranije su dobijali obećanja iz lokalne samouprave da će Opština Blace da pokrije te troškove, ali se to nije dogodilo.

Zanimljivo je za selo Čučale da u njemu postoje čak četiri crkve, odnosno njihovi ostaci i da svake godine obležavaju četiri praznika, uz četiri kolačara.

- Mislim da smo jedini u Toplici sa toliko svetinja i praznika. Crkve više nažalost ne postoje, ali se nadamo da ćemo korak po korak sve obnoviti- siguran je Bojić.

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