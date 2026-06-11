Slušaj vest

Grad Loznica podržaće 27 projekata u oblasti kulture, a Gradsko veće donelo je rešenje o izabranima, sa iznosom novca, koji će biti sufinansirani iz budžeta grada u ovoj godini. Iznosi koji su dodeljeni kreću se od 50.000, do maksimalno dodeljenih 800.000 dinara po jednom projektu, a ove godine je u budžetu za sufinansiranje projekata u kulturi planirano ukupno sedam miliona dinara.

Prema donetom rešenju KUD "Karadžić", postoji 176 godina i jedno je od najstarijih kulturno–umetničkih društava na Balkanu, odobrena su četiri projekta, ukupno 2.050.000 miliona dinara. Novac je odobren za 19. Festival glumačkih ostvarenja ''Dragan Tošić'' (750.000), Međunarodni festival folklora ''Miodrag Miša Spernjak''(750.000), ''Karadžić svome gradu'' (350.000) i Dečji festival folklora (200.000). Za Međunarodni festival folklora ''Raspevano proleće'' KUD ''Frula'' iz Lipničkog Šora dobija 700.000, Manastiru Tronoša za slikarsko-konzervatorske radove pripalo je 500.000, Kulturno istorijskom društvu Miloš S. Milojević za ''Loznica pamti-Krf 1916-2026'', 280.000, dok je Udruženju žena ''Kalina'' iz Klubaca za ''Pitijadu 2026'' pripalo 250.000 dinara.

Foto: Kurir/T.I.

Najveću podršku za jedan projekat od 800.000 dinara, dobilo je UG ''Kraljevski karneval'' Banja Koviljača, za 13. ''Kraljevski karneval''. Podršku za po dva projekta dobili su KUD ''Jadranče'' iz Jadranske Lešnice, ''Koraci tradicije-razvoj dečjeg folklornog amsambla ''Jadranče'' (80.000) i Dečji međunarodni festival folklora ''Ilindanski sabor'' (100.000), kao i KUD ''Deca Jadra'' iz Donjih Nedeljica, ''Igrom i pesmom od Jadra do Grčke'' (100.000) i ''Pod nebom Gospojine-Kolo nas spaja, nebo nas čuva'' (60.000), KUD ''Cerska mladost''–Joševa, podržano je sa 70.000 dinara za ''Drugi cerski narodni sabor'' i 50.000 za putovanja dece u okviru manifestacije ''Đeram''-čuvari tradicije, a projekti UG ''Reč i delo '' iz Loznice, ''Od Vuka do Tik Toka'', kao i ''Ne psuj da te ceo grad čuje'' dobili su po 100.000 dinara.

Foto: Kurir/T.I.

Sto hiljada ide i Udruženju ''Memorijal Draginac'' za ''Varošica Draginac od 1902. do 1941. godine'', Društvu srpsko-ruskog prijateljstva ''Jovan Cvijić'' i Udruženju muzičkih umetnika '''Gvareneri fest'' za ''Gvarneri fest-Festival balkanskih zemalja. UG ''Drina u srcu'' za emisiju o kulturi ''Kulturni mozaik'' pripalo je 190.000, Udruženju guslara i poštovalaca gusala ''Vukove gusle'' 120.000, Fondaciji ''Vukova zadužbina'', ogranak u Loznici, za Dodeljivanje nagrade Vukove zadužbine za nauku i umetnost za 2025. godinu'' 150.000, koliko je odobreno i Udruženju prognanih Srba ''Zavičaj''-Grnčara za ''Dani Krajine u Podrinju''. Organizacija rezervnih vojnih starešina grada Loznice dobila je 60.000 za obeležavanje značajnih jubileja u kulturi, deset hiljada više odobreno je za projekat ''Frekvencija mladih'' Udruženja građana ''Parti zen'', dok je 80.000 dinara opredeljeno za ''Pozorišne predstave'' Udruženja ''Gradsko pozorište ''.