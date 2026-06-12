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Prema informacijama Uprave granične policije, na graničnom prelazu Batrovci teretna vozila čekaju četiri sata na izlazu, saopšteno je jutros iz AMSS.

Na graničnim prelazima Horgoš i Sremska rača teretna vozila čekaju sat vremena na izlazu.

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila.

Prema podacima JP ''Putevi Srbije'', zadržavanja nema ni na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji, navode iz AMSS.

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