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U okviru stručnog skupa "Naučni i crkveni pogled na darovitost", koji su organizovali Eparhija sremska i Grad Sremska Mitrovica, danas je potpisan Memorandum o saradnji između Svetog manastira Hilandara na Svetoj Gori i Mitrovačke gimnazije.

Memorandum je potpisan u svečanoj sali Mitrovačke gimnazije, a njegov cilj je povezivanje naučnih, obrazovnih i duhovnih iskustava u radu sa darovitom decom i mladima.

Direktorka Mitrovačke gimnazije Mirjana Đorđević istakla je da ovaj sporazum predstavlja značajan korak za školu i njene učenike.

- Za nas je velika čast da budemo deo ovakve saradnje. Mitrovačka gimnazija ima izuzetno talentovanu decu, a ovaj memorandum otvara nove mogućnosti upravo za njih. Učenici će imati priliku da posete Hilandar, upoznaju naše svetinje, steknu nova znanja i iskustva, ali i da svojim radom doprinesu zajedničkim projektima. Verujem da će ova saradnja biti dragocena za mnoge buduće generacije gimnazijalaca - rekla je Đorđević.

Foto: D.Š.

Potpisivanje memoranduma deo je dvodnevnog stručnog skupa posvećenog temi darovitosti, koji je u Sremskoj Mitrovici okupio univerzitetske profesore, naučne radnike, pedagoge, psihologe i predstavnike Srpske pravoslavne crkve.

Tokom stručnog dela programa, održanog u hotelu "Srem", o razvoju i podršci darovitoj deci govorili su brojni stručnjaci iz oblasti pedagogije, psihologije, obrazovanja i bogoslovskih nauka, među kojima su prof. dr Grozdanka Gojkov, prof. dr Jasmina Pekić, prof. dr Slađana Zuković, prof. dr Dragomir Sando, dr Sava Milin i prof. dr Čedo Milojević.

Teme predavanja obuhvatile su razvoj darovitosti, podršku talentovanoj deci u porodici i školi, obrazovanje učenika sa posebnim sposobnostima, kao i duhovni i pedagoški pristup radu sa mladima.

Foto: D.Š.

Centralni događaj skupa biće večerašnje predavanje arhimandrita Metodija, igumana manastira Hilandar, koji će u Pozorištu "Dobrica Milutinović" govoriti na temu "Darovitost kod dece".

Organizatori ističu da je osnovna ideja skupa povezivanje naučnih saznanja i duhovnog iskustva kako bi se darovitoj deci pružila što kvalitetnija podrška u njihovom razvoju, a današnje potpisivanje memoranduma između Hilandara i Mitrovačke gimnazije predstavlja jedan od najvažnijih konkretnih rezultata te inicijative.