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Povodom Međunarodnog dana dobrovoljnih davalaca krvi, koji se obeležava 14. juna, u Sremskoj Mitrovici su uručena priznanja višestrukim dobrovoljnim davaocima krvi – ljudima koji svojim humanim gestom svake godine spasavaju na stotine života.

Svečanost je organizovao Crveni krst Sremska Mitrovica, uz podršku Crvenog krsta Srbije i Grada Sremska Mitrovica, a tom prilikom predstavljeni su i rezultati ostvareni tokom prethodne godine.

Posebno impresivan podatak jeste da je tokom 2025. godine na području Sremske Mitrovice prikupljeno čak 2.976 jedinica krvi kroz 128 akcija, dok je 571 građanin prvi put dobrovoljno dao krv.

Danica Kokar Guša, specijalista transfuziologije i potpredsednica Upravnog odbora Crvenog krsta Sremska Mitrovica, istakla je da lokalna zajednica ima razloga da bude ponosna.

- Ovo je i godina u kojoj Crveni krst Srbije obeležava 150 godina humanitarnog rada. Sremska Mitrovica je veoma uspešna u organizovanju akcija dobrovoljnog davanja krvi. Prošle godine realizovano je 2.976 davanja krvi kroz 128 akcija, a posebno raduje podatak da je čak 571 osoba prvi put dala krv - rekla je Kokar Guša.

1/5 Vidi galeriju Uručena priznanja dobrovoljnim davaocima krvi u Sremskoj Mitrovici Foto: D.Š.

Prema njenim rečima, procenat davanja krvi u odnosu na broj stanovnika iznosi 3,96 odsto, što Sremsku Mitrovicu svrstava među sredine sa veoma razvijenom kulturom dobrovoljnog davalaštva.

Među nagrađenima bio je i Dragan Komnenović, koji je krv dao čak 35 puta.

- To mnogo znači, jer sam i sam bio korisnik nečije krvi. Pre operacije i hirurških intervencija i meni je bila potrebna pomoć drugih ljudi. Zato znam koliko je važno pomoći nekome. Neko je pomogao meni, a danas ja mogu da pomognem drugima - rekao je Komnenović.

Sličnu poruku poslao je i Miroslav Hornjak, jedan od višestrukih davalaca krvi.

- Pomoći nekome je najbitnije od svega. To nema cenu - poručio je Hornjak.

U ime Grada Sremska Mitrovica istaknuto je da su dobrovoljni davaoci krvi primer humanosti, solidarnosti i odgovornosti prema zajednici.

Međunarodni dan dobrovoljnih davalaca krvi obeležava se širom sveta kao znak zahvalnosti ljudima koji nesebično izdvajaju svoje vreme i krv kako bi pomogli potpunim nepoznatim osobama kojima je pomoć najpotrebnija.

Upravo zbog toga, poručeno je na svečanosti, dobrovoljni davaoci krvi jesu tihi heroji svakog grada.