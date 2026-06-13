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Povodom obeležavanja Svetskog dana dobrovoljnih davalaca krvi, Crveni krst Kragujevac, u saradnji sa Bankom krvi UKC Kragujevac i uz podršku lokalne samouprave, u sali Skupštine grada organizovao je svečanost na kojoj su dodeljena priznanja višestrukim dobrovoljnim davaocima krvi.

Pored davalaca koji su krv dali 10, 20 i 35 puta, priznanja su dobila i udruženja, preduzeća, škole i fakulteti koji postižu najbolje rezultate u dobrovoljnom davalaštvu krvi, dok su za 50, 75 i 100 puta datu krv davaoci nagrađeni zlatnicima.

U ime Grada Kragujevca zlatnike i priznanja uručila je dr Gordana Damnjanović, pomoćnica gradonačelnika za zdravstvenu i socijalnu zaštitu, ljudska i manjinska prava, koja je tom prilikom istakla da dobrovoljno davanje krvi ima ključnu ulogu u spasavanju života i jačanju solidarnosti u zajednici.

- Današnji svečani skup i dodela priznanja simboličan su izraz zahvalnosti Grada Kragujevca svim dobrovoljnim davaocima krvi, kao i gradskoj organizaciji Crvenog krsta i Banci krvi - kazala je Damnjanović. Grad Kragujevac, naglasila je ona, čini sve da dobrovoljno davalaštvo krvi ima posebno mesto u oblasti javnog zdravlja, što se ogleda u finansijskoj podršci akcijama prikupljanja krvi na godišnjem nivou, kao i kontinuiranoj promociji ovog humanog čina.

1/4 Vidi galeriju Obeležavanje Svetskog dana dobrovoljnih davalaca krvi u Kragujevcu Foto: ​​​​​​​Grad Kragujevac

Osvrnuvši se na činjenicu da pacijenti u Kragujevcu ne čekaju krv, već krv čeka njih, Damnjanović je istakla da su stabilno snabdevanje Banke krvi i pomoć onima kojima je najpotrebnija od izuzetnog značaja za sistem zdravstvene zaštite, koji bez ovakve podrške ne bi mogao da funkcioniše.

Zahvaljujući plemenitim pojedincima, organizacijama civilnog društva i privrednicima koji organizuju i promovišu dobrovoljno davalaštvo krvi, Kragujevac ove godine deseti put zaredom dobija priznanje „Najhumaniji grad“, rekla je Damnjanović i dodala da posebno raduje što je među davaocima sve više mladih, zaključivši da je to najbolji odraz njihove zrelosti, posvećenosti i čovečnosti.

- Ovakvim svečanostima pridružujemo se obeležavanju Svetskog dana dobrovoljnih davalaca krvi zajedno sa volonterima širom Evrope i sveta koji su našli dovoljno snage i humanosti u sebi da deo svog organizma daju kako bi pomogli ljudima u nevolji - rekao je predsednik Crvenog krsta Kragujevac, prim. dr Stevan Kitanić.

On je istakao da je ovaj dan prilika za okupljanje višestrukih dobrovoljnih davalaca koji su tokom svojih "karijera" dali na desetine litara krvi i samim tim predstavljaju najbolje promotere ove humane aktivnosti, i poručio da će Crveni krst Kragujevac, uz podršku Grada i državnih organa, nastaviti da pomaže zajednici koliko god je moguće.