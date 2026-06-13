Slušaj vest

Međunarodni aero-miting "AeroMIND 2026" biće održan danas, 13. juna, na Aerodromu kompanije MIND u Lužnicama kod Kragujevca. Manifestacija počinje u 12 časova i trajaće do 17 sati, a posetiocima će ponuditi bogat letački i prateći program.

Tokom aero-mitinga planirani su nastupi padobranaca, jedrilica u formaciji, kao i akrobatski letovi aviona tipa Cesna, Supergaleb, MIG-29 i Falkon. Posebnu pažnju privući će i skok padobranca Dimitrija Dadića, koji će promovisati novu disciplinu "Najveća zastava na nebu". Posetioci će moći da prate i raznovrstan prateći program, uz muzičke i gastronomske sadržaje.

Na prostoru pored poletno-sletne staze biće organizovane i kreativne radionice i sportske aktivnosti u saradnji sa Fondacijom "Koreni", koju vode Njihova kraljevska visočanstva princ Mihailo i princeza Ljubica Karađorđević, dok će u programu učestvovati i brojni izlagači iz oblasti vazduhoplovstva.

1/4 Vidi galeriju Međunarodni aero-miting "AeroMIND 2026" Foto: D. Đ.

Aero-miting se održava na godišnjicu rođenja Mihaila Petrovića, prvog srpskog pilota sa letačkom dozvolom broj 1, rođenog u obližnjem selu Vlakča 1884. godine, koji je ujedno bio i prva žrtva vojnog vazduhoplovstva u svetu. Piloti će mu u čast, nakon letačkog programa, nadleteti njegovu rodnu Vlakču i odati simboličnu počast.

Za posetioce je obezbeđen besplatan autobuski prevoz iz centra Kragujevca, od 10.30 časova, koji će saobraćati na svakih pola sata. Organizatori su pripremili i nagradnu aktivaciju – tri informativna leta za građane koji zaprate profile @kragujevac.turizam i @mind.aviation, označe osobu sa kojom žele da lete i podele objavu u storiju.

Organizatori aero-mitinga su MIND Aviation, Zavičajno udruženje "Mihailo Petrović" i Gradska turistička organizacija Kragujevac.