Hala lozničkog " Lagatora " bila je juče od 17 časova ispunjena dečjim smehom, pesmom i igrom, jer su najmlađi bili učesnici manifestacije " Dan porodice ", koju je pripremila Turistička organizacija Loznice , čime su počeli šestodnevni programi povodom 16. juna, Dana grada. Svoje umeće, talenat za pesmu, ples i sviranje, spretnost i veštine pokazala su deca iz Predškolske ustanove "Bambi", Osnovne muzičke škole "Vuk Karadžić", muzičkog centra "Bim bam" i plesne škole "Oki doki"… Mališani su učestvovali na raznim edukativnim radionicama, zabavljali se sa klovnom, nadmetali se u igrama spretnosti i još jednom pokazali zašto su oni "ukras sveta".

- Zato je prioritet i naše države i grada Loznice upravo podrška porodici. Kako naša država ima niz mera podrške mladima i porodici, tako i Loznica godinama vodi odgovornu pronatalitetnu politiku. Loznica ima novčana izdvajanja za prvi sklopljeni brak, rođenje prvog, drugog, trećeg, četvrtog deteta, blizanaca i trojki, a nezaposlene majke godinu dana dobijaju novčanu naknadu. Besplatan je vrtić za treće i svako naredno dete, za decu sa razvojnim teškoćama, a grad sufinansira boravak svakog deteta u obdaništu. Prošle godine smo proširili kapacitete predškolske ustanove otvaranjem objekta u Lipničkom Šoru i kroz sufinansiranje privatnog vrtića, ali je trajno rešenje izgradnja novog objekta. U toku je izrada projektno-tehničke dokumentacije i nadamo se početku radova tokom ove godine kako bi bili završeni u narednoj i kako više ne bismo imali listu čekanja dece za obdanište. Grad pomaže kupovinu ili rekonstrukciju kuća sa okućnicom na seoskom području i do sada su to pravo iskoristila 22 para, a pomažemo i roditelje koji prolaze kroz proces vantelesne oplodnje, za šta smo ove godine izdvojili pet miliona dinara, a do sada smo dobili 15 beba. Sve mere koje sprovodimo, i mi i država, imaju jedan cilj – ulaganje u porodicu, podrška porodici i ulaganje u budućnost - kazala je Lukićeva.