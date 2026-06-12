LOZNICA U ZNAKU NAJMLAĐIH: "Lagator" ispunjen smehom, pesmom i dečjom radošću na "Danu porodice" (FOTO)
Hala lozničkog "Lagatora" bila je juče od 17 časova ispunjena dečjim smehom, pesmom i igrom, jer su najmlađi bili učesnici manifestacije "Dan porodice", koju je pripremila Turistička organizacija Loznice, čime su počeli šestodnevni programi povodom 16. juna, Dana grada. Svoje umeće, talenat za pesmu, ples i sviranje, spretnost i veštine pokazala su deca iz Predškolske ustanove "Bambi", Osnovne muzičke škole "Vuk Karadžić", muzičkog centra "Bim bam" i plesne škole "Oki doki"… Mališani su učestvovali na raznim edukativnim radionicama, zabavljali se sa klovnom, nadmetali se u igrama spretnosti i još jednom pokazali zašto su oni "ukras sveta".
"Dan porodice" otvorila je gradonačelnica Dragana Lukić, koja je kazala da ovogodišnji Dani grada Loznice simbolično počinju tom manifestacijom "zato što je porodica najvažnija institucija". Porodica je, kako je istakla, mesto gde učimo prve lekcije, vrednosti, šta su ljubav, pažnja i razumevanje, jer zdrava porodica znači zdravo društvo, a zdravo društvo jaku i stabilnu državu.
- Zato je prioritet i naše države i grada Loznice upravo podrška porodici. Kako naša država ima niz mera podrške mladima i porodici, tako i Loznica godinama vodi odgovornu pronatalitetnu politiku. Loznica ima novčana izdvajanja za prvi sklopljeni brak, rođenje prvog, drugog, trećeg, četvrtog deteta, blizanaca i trojki, a nezaposlene majke godinu dana dobijaju novčanu naknadu. Besplatan je vrtić za treće i svako naredno dete, za decu sa razvojnim teškoćama, a grad sufinansira boravak svakog deteta u obdaništu. Prošle godine smo proširili kapacitete predškolske ustanove otvaranjem objekta u Lipničkom Šoru i kroz sufinansiranje privatnog vrtića, ali je trajno rešenje izgradnja novog objekta. U toku je izrada projektno-tehničke dokumentacije i nadamo se početku radova tokom ove godine kako bi bili završeni u narednoj i kako više ne bismo imali listu čekanja dece za obdanište. Grad pomaže kupovinu ili rekonstrukciju kuća sa okućnicom na seoskom području i do sada su to pravo iskoristila 22 para, a pomažemo i roditelje koji prolaze kroz proces vantelesne oplodnje, za šta smo ove godine izdvojili pet miliona dinara, a do sada smo dobili 15 beba. Sve mere koje sprovodimo, i mi i država, imaju jedan cilj – ulaganje u porodicu, podrška porodici i ulaganje u budućnost - kazala je Lukićeva.
Podsetimo, Loznica će u utorak, 16. juna, svečanom akademijom u Vukovom domu kulture obeležiti Dan grada i 160 godina otkako je postala varošica. Naredni programi su već sutra: najpre završnica dečje lige u rukometu u organizaciji RSG Loznice u "Lagatoru", a od 18 časova sledi 23. Međunarodni festival folklora "Raspevano proleće" na šetalištu ispred Vukovog doma kulture.
Kurir.rs