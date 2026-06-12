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Usled izvođenja završnih radova na povezivanju auto-puteva "Miloš Veliki" i "Moravski koridor" od utorka, 16. juna u 6 časova za saobraćaj motornih vozila će biti zatvorena petlja Preljina.

Tokom izvođenja radova saobraćaj će biti preusmeren na alternativne pravce.

- Vozila koja iz pravca Beograda putuju ka Čačku i Kraljevu biće usmerena na isključenje Takovo, a zatim preko državnih puteva do željenih odredišta. Vozila koja iz pravca Požege putuju ka Čačku i Kraljevu koristiće isključenje Pakovraće, a zatim nastaviti državnim putem ka odredištu, saopšteno je iz lokalne samouprave.

Dodaju da na svim važnijim raskrsnicama i lokacijama biće postavljena odgovarajuća saobraćajna signalizacija koja će vozače usmeravati ka alternativnim pravcima.

- Planirano je da radovi i privremena izmena režima saobraćaja traju 10 dana. Molimo sve učesnike u saobraćaju za strpljenje i poštovanje privremene saobraćajne signalizacije, dodaju u lokalnoj samoupravi.

Kurir.rs/RINA

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