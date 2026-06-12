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Izložbom Mićinih slika iz privatne kolekcije porodice Popović, otvorenom sinoć u Stalnoj postavci slika Miće Popovića i Vere Božičković Popović, počela je dvodnevna manifestacija "Mićini i Verini dani", posvećena velikom srpskom slikaru druge polovine 20. veka, kao i njegovoj supruzi, istaknutoj slikarki. Slike umetnika, rođenog na današnji dan pre 103 godine, prvi put su izložene u Loznici i nisu deo Stalne postavke otvorene 1989. godine.

O izložbi je govorila kustos, istoričar umetnosti u Centru za kulturu "Vuk Karadžić", Marina Cvetanović, koja je istakla značaj izloženih dela koja svedoče o kontinuitetu i doslednosti umetnikovog pogleda na umetnost. Ovakva izložba do sada nije priređena, a birana su dela iz porodičnog fonda, koja obuhvataju gotovo pet decenija slikarevog stvaralaštva, navela je ona, dodajući da će izložba u Loznici biti postavljena naredna dva meseca. Čine je dela nastala od 1946. do sredine devedesetih godina prošlog veka, među kojima su autoportreti, mrtve prirode, enformel slike…

Slikarev sin Jovan rekao je na otvaranju da mu je drago što su slike u Loznici i da Mićini sugrađani imaju priliku da vide sažet prikaz njegovog celokupnog umetničkog opusa.

– Bezmalo sve ove slike bile su na velikoj retrospektivnoj izložbi u galeriji Akademije nauka pre tri godine u Beogradu. Ovo je nešto što smo kao porodica sačuvali da ostane ne samo kao uspomena na dedu, oca i pradedu, već i radi ovakvih prilika, da postoji mogućnost da se prikaže Mićin umetnički put od početka do kraja – kazao je on.

1/8 Vidi galeriju Otvorena izložba dela Miće Popovića u Loznici Foto: T.Ilić, CZK ''Vuk Karadžić''

U ime organizatora manifestacije, direktorka Centra za kulturu Snežana Nešković Simić zahvalila se Jovanu što je omogućio da loznička publika vidi dela koja do sada nije imala priliku da pogleda.

– Raduje nas to što prvi put možemo da vidimo njegove slike iz privatne kolekcije porodice Popović. Retko su izlagane, a među njima je i "Mrtva priroda", poslednja slika koju je Mića završio za života – rekla je ona i istakla da je ova izložba važan kulturni događaj.

U okviru manifestacije "Mićini i Verini dani" danas je u Stalnoj postavci slika Miće Popovića i Vere Božičković Popović predstavljen 25. broj časopisa za kulturnu istoriju Jadra "Prizor", koji objavljuje radove o događajima i ličnostima značajnim za istoriju jadarskog kraja. "Mićini i Verini dani" održavaju se duže od dve decenije, od juna 2001. godine, dok časopis "Prizor" izlazi od 2002. u izdavaštvu Centra za kulturu.

Foto: Kurir/T.I.

Svestrani umetnik preminuo je 22. decembra 1996. godine u Beogradu, a na njegov lik i delo u Loznici podseća Stalna postavka slika otvorena 28. oktobra 1989. godine, kada je Mića proglašen za počasnog građanina Loznice. Inače, organizatori manifestacije su Centar za kulturu "Vuk Karadžić" i Grad Loznica.