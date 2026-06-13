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Kragujevac je domaćin jubilarnih 20. Nacionalnih igara Specijalne olimpijade Srbije. To je najveći sportski događaj za osobe sa posebnim potrebama u našoj zemlji, koji traje do 14. juna. Pod pokroviteljstvom grada Kragujevca, sportsku manifestaciju organizuju Specijalna olimpijada Srbije i Sportski klub "Pčelice".

- Specijalna olimpijada Srbije godinama promoviše inkluziju i jednakost u sportu, a ovaj jubilej Nacionalnih igara se ne održava slučajno u Kragujevcu. Osim što je potvrda uspeha organizatora i sportista s posebnim potrebama, potvrda je i da je Kragujevac ne samo grad sporta nego i humanosti, budući da je sedmu godinu za redom domaćin, rekao je Predrag Stevović, član Gradskog veća za sport i omladinu prilikom svečanog otvaranja u sportskoj hali u Šumaricama.

On je istakao da je kvalitetna sportska infrastruktura prilagođena i osobama sa invaliditetom, ali spremna da odgovori i velikim sportskim dešavanjima i takmičenjima.

Foto: grad Kragujevac

- Nacionalne igre Specijalne olimpijade u Kragujevcu su kruna sportskih takmičenja tokom cele godine i siguran sam da će, kao i ranijih godina, učesnici biti zadovoljni uslovima smeštaja i svim sportskim objektima gde se budu odvijala takmičenja. Namera nam je da nastavimo da budemo dobri domaćini, poručio je Stevović.

Prema rečima Aleksandra Stanojevića, direktora Specijalne olimpijade Srbije, Kragujevac je postao baza za održavanje igara upravo zbog vrhunskih uslova smeštaja i takmičenja u kojima se deca i mladi osećaju prijatno i sigurno, što je veoma važno. On je istakao da je naš program trenutno među najkvalitetnijima u Evropi i svetu, sa preko 10.000 uključene dece i više od 150 osvojenih medalja na međunarodnim takmičenjima do sada.

Pored toga što Specijalna olimpijada Srbije naredne godine obeležava 25 godina uspešnog rada, ovogodišnje igre imaju i veliki takmičarski značaj jer su zvanične kvalifikacije za predstojeću Specijalnu olimpijadu koja će se 2027. godine održati u Santjagu u Čileu. Kako je objasnio Nebojša Jevremović, predsednik Sportskog kluba "Pčelice" i jedan od trenera reprezentacije, to će biti šesti nastup nacionalnog tima na svetskoj sceni.