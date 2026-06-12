Zemljotres jačine 3 stepena po Rihterovoj skali pogodio je područje kod Knića u blizini Kragujevca, bez informacija o šteti ili povređenima.
Srbija
ZEMLJOTRES POGODIO ŠUMADIJU! Treslo se tlo u blizini ovog grada tokom popodneva
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Zemljotres jačine 3 stepena po Rihterovoj skali zabeležen je danas u 18.23 časova na području Srbije, saopštio je EMSC. Potres je registrovan oko 22 kilometra od Kragujevca.
Epicentar potresa je lociran u blizini Knića, na približno 15 kilometara od centra tog mesta, na geografskim koordinatama 44.05 severne širine i 20.64 istočne dužine.
Prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, hipocentar zemljotresa nalazio se na oko 10 kilometara dubine ispod Zemljine površine.
Trenutno nema informacija o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.
Kurir.rs
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