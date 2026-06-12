Slušaj vest

Zemljotres jačine 3 stepena po Rihterovoj skali zabeležen je danas u 18.23 časova na području Srbije, saopštio je EMSC. Potres je registrovan oko 22 kilometra od Kragujevca.

Epicentar potresa je lociran u blizini Knića, na približno 15 kilometara od centra tog mesta, na geografskim koordinatama 44.05 severne širine i 20.64 istočne dužine.

Prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, hipocentar zemljotresa nalazio se na oko 10 kilometara dubine ispod Zemljine površine.

Trenutno nema informacija o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.

Kurir.rs

Ne propustiteDruštvoSRBIJA SE JUTROS DOBRO ZATRESLA, DVAPUT ZAREDOM NA ISTOM MESTU! Zemljotres od 2,9 po Rihteru pogodio ovaj grad!
Screenshot 2026-06-11 103728.jpg
SrbijaZALJULJAO SE CENTAR ŠUMADIJE: Slab zemljotres registrovan u ovom gradu
Zemljitres geografska karta Srbije i srpska zastava
PlanetaSNAŽAN ZEMLJOTRES JAČINE 6,1 STEPEN RIHTERA POGODIO KUBU: Tresle se zgrade u Havani, potres se osetio čak i na Floridi
shutterstock-415473103.jpg
PlanetaOBJAVLJEN SNIMAK URUŠAVANJA ZGRADE! Novi detalji o razornom zemljotresu na Filipinima, broje se mrtvi i povređeni (FOTO/VIDEO)
x EPA Philippine Coast Guard Handou.jpg