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Prema informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5.15 časova, na putničkim terminalima naših graničnih prelaza vozila se na izlazu zadržavaju 25 minuta na Preševu, dok na teretnim terminalima vozila na izlazu na Preševu čekaju 20 minuta, a na Batrovcima dva sata.

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila, kao ni na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Umerene dnevne temperature do 30 stepeni i maksimalan broj dnevnih sati olakšavaju celodnevno putovanje, ali nestabilno vreme, koje može doneti mestimično vlažne kolovoze uz jutarnju maglu ili sumaglicu, zahteva pojačan oprez kod vozača, napominju iz AMSS-a.

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