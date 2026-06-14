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Uskoro počinju radovi na izgradnji kanalizacione mreže u tri iriške ulice - Veles Petra, Partizanske kapije i Dositeja Obradovića.

Radi se o jednom od najznačajnijih projekata komunalne infrastrukture u naselju Irig, gde je planirana izgradnja kanalizacione mreže dužine oko pet kilometara.

Meštani ovih ulica kanalizacionu mrežu očekuju decenijama, a to će biti omogućeno zahvaljujući značajnim sredstvima koja su obezbeđena od strane Ministarstva finansija.

Uskoro sledi raspisivanje javne nabavke, a nakon postupka izbora izvođača radova i početak izgradnje. Reč je o rebalansu budžeta Opštine Irig usvojenom na sednici Skupštine opštine Irig kojima se sredstva u budžetu povećavaju za 491 miliona dinara.

Rebalansom i povećanjem prihoda omogućena je realizacija još nekih važnih projekata. Među njima je završetak izgradnje vodovodne mreže i crpnih stanica dva i tri od takozvanog parkića Hopovo ka Fruškogorskom tunelu, čime će se obezbediti stabilno vodosnabdevanje za ovu zonu, Fruškogorski koridor i tunel Iriški venac.

Osim Ministarstva finansija, sredstva za ovaj projekat pristigla su i od Pokrajinske vlade preko Uprave za kapitalna ulaganja. Deo sredstava iz rebalansa budžeta odnosi se i na izgradnju prve sportske hale u Irigu, kojima su obezbeđene finansije i za ovaj značajan projekat.