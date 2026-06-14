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Jedna od najprepoznatljivijih zgrada u centru Sremske Mitrovice uskoro bi mogla da dobije potpuno novo ruho. Za kompletnu rekonstrukciju zgrade Policijske uprave, koja predstavlja zaštićeno kulturno dobro, planirana je investicija vredna oko 167 miliona dinara.

Reč je o objektu na Trgu Ćire Milekića, izgrađenom davne 1877. godine, koji već gotovo vek i po predstavlja jedan od simbola grada na Savi.

Prema najavama, radovi će obuhvatiti obnovu krova, fasade, stolarije i drugih delova objekta, a cilj je da zgradi bude vraćen autentičan izgled, uz očuvanje svih elemenata koji imaju kulturno-istorijsku vrednost.

Gradonačelnik Sremske Mitrovice Branislav Nedimović izjavio je da je projekat rekonstrukcije prošao potrebne procedure i da predstoje razgovori sa Ministarstvom unutrašnjih poslova o finansiranju investicije.

– Dobili smo procenu vrednosti kompletne rekonstrukcije Policijske uprave. Projekat obuhvata krov, fasadu, stolariju i sve ono što je neophodno da objekat izgleda onako kako zaslužuje. Reč je o investiciji vrednoj oko 167 miliona dinara. Visoka cena posledica je činjenice da je objekat pod zaštitom države i da svi radovi moraju biti izvedeni u skladu sa posebnim uslovima zaštite kulturnog nasleđa – rekao je Nedimović.

Zgrada Policijske uprave proglašena je spomenikom kulture 1976. godine, dok je 1991. dobila status spomenika kulture od velikog značaja.

Zbog toga će tokom rekonstrukcije biti uklonjene pojedine naknadne intervencije koje su menjale izgled objekta, kako bi mu bio vraćen izvorni arhitektonski identitet.

Poslednja veća obnova ovog zdanja izvedena je 1993. godine, pa stručnjaci ocenjuju da je nova rekonstrukcija neophodna kako bi se sačuvala stabilnost objekta i produžio njegov vek trajanja.