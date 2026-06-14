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Tokom leta biće izdate građevinske dozvole za nekoliko velikih projekata u Nišu, najavio je gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović na sednici Skupštine. Jedan od njih je Sportski centar "Mini Pazova" u Niškoj Banji.

- Što se tiče Mini Pazove, arhitektonska kuća "Đorđe Bajlo" uradila je idejno rešenje i predala ga je za izradu lokacijskih uslova. Iz katastra su došli podaci koji će sada Upravi za planiranje i izgradnju omogućiti da imaocima javnih ovlašćenja pošalju zahtev da daju uslove za izgradnju. Kada uslovi za izgradnju budu dobijeni biće izdati lokacijski uslovi. Nakon toga će ta arhitektonska kuća uraditi projekat za građevinsku dozvolu. Projekat za građevinsku dozvolu bi trebalo da se završi tokom jula i da tokom avgusta bude urađena građevinska dozvola. Nakon toga sledi projekat za izvođenje, prijava radova, raspisivanje tendera i dobijanje izvođača radova - istakao je Pavlović.

Jedan od projekata koje je najavio je i Gimnastički centar, koji je, prema Pavlovićevim rečima, u fazi idejnog rešenja.

- Lokacijski uslovi bi trebalo da budu izmenjeni u odnosu na prvobitno rešenje. Nakon toga ulazimo u projektovanje za građevinsku dozvolu i tu građevinsku dozvolu očekujemo na ovo leto, kao i dozvolu za "Mini Pazovu". Nakon toga ćemo da potražimo sredstva i da raspisujemo javnu nabavku - izjavio je gradonačelnik Niša.

Kada je reč o budućoj zgadi porodilišta, Pavlović je kazao da se radi na modelu finansiranja ovog projekta, jer je reč o velikim sredstvima, 75 miliona evra.

- Sigurno će Ministarstvo za javna ulaganja da finansira taj objekat i kada bude završena tenderska procedura, biće postavljanje kamena temeljca. Još uvek je prerano da kažem datum za kamen temeljac - rekao je Pavlović.

Prema njegovim rečima, što se tiče zgrade Narodnog muzeja, taj projekat je pretrpeo neke manje izmene u odnosu na ono što su bili prvobitni lokacijski uslovi.

- Te izmene su su uslovile neznatno produženje roka za dobijanje lokacijskih uslova, ali su dobijeni. I tu se radi na projektu za građevinsku dozvolu, to radi Institut Beopotez. Nakon završetka projekta biće dobijena građevinska dozvola, to će biti četvrta u nizu za kapitalne stvari, za velike projekte. Ponovo ćemo potražiti model finansiranja i raspisivati javnu nabavku - istakao je on.