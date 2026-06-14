Slušaj vest

Mobilni mamograf, čiji rad organizuje i sprovodi Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" uz podršku Ministarstva zdravlja i u saradnji sa Domom zdravlja Veliko Gradište, od utorka 16. juna počinje sa radom u Velikom Gradištu.

Planirani početak rada je 16. jun u 9.30 časova, ispred Doma zdravlja u Ulici Vojvode Putnika 28. Mobilni mamograf će raditi svakog dana, uključujući i vikende, u terminu od 9 do 18 časova.

Zakazivanje pregleda i informacije dostupni su putem telefona 012/7160708 (Služba ginekologije) i 062/8092685, radnim danima od ponedeljka do četvrtka od 7 do 18 časova, i petkom od 7 do 15 časova, navodi se na sajtu Batuta.

Organizovani skrining raka dojke namenjen je ženama od 45 do 69 godina koje u poslednje dve godine nisu radile mamografiju, kao i ženama starijim od 40 godina koje u porodici imaju blisku srodnicu obolelu od raka dojke. Pregledi se obavljaju preventivno, u cilju ranog otkrivanja bolesti i očuvanja zdravlja žena.

Kurir.rs

Ne propustiteSrbijaSPAJAJU SE "MORAVSKI KORIDOR" I "MILOŠ VELIKI": U najavi velike gužve na auto-putu, jedna važna petlja se zatvara na 10 DANA
0601-moravski-koridor02-beta-milan-timotic.jpg
SrbijaNAREĐENJE ODMAH STUPA NA SNAGU! Srpski grad uvodi rigorozne mere zbog neracionalne potrošnje vode – prete restrikcije i isključenja
Slavina
SrbijaPRILIKA KOJA SE NE PROPUŠTA: U Loznici otvorena izložba dela Miće Popovića iz porodične zbirke, među njima se nalazi i poslednja slika koju je naslikao (FOTO)
5585.png
SrbijaZEMLJOTRES POGODIO ŠUMADIJU! Treslo se tlo u blizini ovog grada tokom popodneva
Zemljitres geografska karta Srbije i srpska zastava