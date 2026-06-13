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Meštanin Pasjače kod Prokuplja Marko Mutavdžić tvrdi da je sinoć oko 21 čas na putu Žitni Potok–Pasjača ugledao medvedicu koja je izašla iz šume i prešla put ispred njegovog traktora.

– Došla je sa padine i bila je baš krupan primerak. Zaustavio sam traktor da je ne udarim, a ona je samo prošla i spustila se niz put ponovo ka šumi – rekao je Mutavdžić.

Kako dodaje, životinja je nastavila svojim putem, a on svojim, ali smatra da je važno upozoriti građane na oprez.

– Trenutno traje sezona branja pečuraka, pa ljudi koji odlaze u šumu treba da budu posebno pažljivi – naglasio je on.

Prema njegovim rečima, medvedica je viđena i u pravcu sela Asanovac, u podnožju Pasjače prema Žitorađi. Šumska kamera zabeležila je kako prilazi hranilištu i pokušava da dođe do kukuruza, ali je ubrzo odustala i udaljila se.

02:41 Mečka viđena na Pasjači Izvor: Ustupljen video

Na području Belog kamena, koje se nadovezuje na Pasjaču, primećeni su i tragovi ove životinje, pa se pretpostavlja da je upravo tim pravcem stigla do Pasjače i Asanovca.

Iz Lovačkog udruženja „Toplica“ navode da ovo nije prirodno stanište medveda i da je najverovatnije reč o životinji koja je samo u prolazu. Kako objašnjavaju, ovaj kraj se naslanja na planinu Radan, pa je moguće da se medvedica spustila u niže predele u potrazi za hranom.

Poznavaoci divljih životinja ističu da se medvedi retko vraćaju istim putem kojim su došli, ali ipak apeluju na građane da budu oprezni. Na istom području i pre nekoliko godina viđena je medvedica koja se nakon nekoliko dana udaljila iz ovog kraja.