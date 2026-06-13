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Padobranskim skokom Dimitrija Dadića, koji se prizemljio sa zastavom Srbije dimenzija 12 x 9 metara, počeo je zvanični program Međunarodnog aeromitinga na MIND aerodromu kod Kragujevca. Padobranac Dadić, noseći nacionalnu zastavu površine 108 kvadratnih metara, promovisao je novu disciplinu "Najveća zastava na nebu". Uz Dadića su skokove izveli i padobranci koji su nosili zastave kompanije MIND i grada Kragujevca.

Međunarodni aeromiting "AeroMIND 2026" održava se danas na aerodromu kompanije MIND u Lužnicama kod Kragujevca.

1/5 Vidi galeriju Međunarodni aeromiting "AeroMIND 2026" Foto: Kurir/D.Đ.

Tokom aeromitinga planirani su nastupi padobranaca, jedrilica u formaciji, kao i akrobatski letovi aviona tipa Cesna, Supergaleb, MiG-29 i Falkon. Posetioci mogu da prate i raznovrstan prateći program, uz muzičke i gastronomske sadržaje.

Na prostoru pored poletno-sletne staze organizovane su i kreativne radionice i sportske aktivnosti u saradnji sa Fondacijom "Koreni", koju vode Njihova kraljevska visočanstva princ Mihailo i princeza Ljubica Karađorđević, dok u programu učestvuju i brojni izlagači iz oblasti vazduhoplovstva.

00:26 Padobranskim skokom Dimitrija Dadića, koji se prizemljio sa zastavom Srbije, počeo je Međunarodni aeromiting na MIND aerodromu kod Kragujevca Izvor: Kurir/D.Đ.

Aeromiting se održava na godišnjicu rođenja Mihaila Petrovića, prvog srpskog pilota sa letačkom dozvolom broj 1, rođenog u obližnjem selu Vlakča 1884. godine, koji je ujedno bio i prva žrtva vojnog vazduhoplovstva. Piloti će njemu u čast, nakon letačkog programa, nadleteti njegovu rodnu Vlakču i odati mu simboličnu počast.

Program prati veliki broj ljudi svih generacija.

Za posetioce je obezbeđen besplatan autobuski prevoz iz centra Kragujevca, koji saobraća na svakih pola sata.

Organizatori aeromitinga su MIND Aviation, Zavičajno udruženje "Mihailo Petrović" i Gradska turistička organizacija Kragujevac.