Slušaj vest

Snimak za sada nepoznate životinje sa zapada Srbije izazvao je veliku pažnju i brojne reakcije na društvenim mrežama.

Kratak video, za koji se navodi da je nastao iz vozila na području Mačve, prikazuje životinju sa opalim krznom kako se kreće pored poljoprivrednog zasada u potrazi za hranom.

Misteriozna životinja u Mačvi Foto: Instagram printscreen/Srbiju upoznaj

Korisnici društvenih mreža podeljeni su u mišljenjima o tome o kojoj se vrsti radi. Jedni smatraju da je u pitanju lisica obolela od šuge, dok drugi tvrde da se radi o šakalu zaraženom demodikozom. Ipak, tačna vrsta životinje za sada nije potvrđena. Inače, demodikoza je kožno oboljenje koje izazivaju Demodex grinje, a koje dovodi do opadanja dlake i promena na koži kod životinja, najčešće pasa.

- Mačva, oči u oči, ali šta јe ovo - piše u objavi na Instagram stranici Srbiju upoznaj.

Pojedini su izrazili zabrinutost zbog moguće zaraze, dok su drugi celu situaciju shvatili kroz šalu i humor.

- To sam јa u nedelju uјutru - navodi jedan korisnik.

Jedna korisnica našalila se da je na snimku zapravo njen bivši momak koji je, kako je rekla, "propao nakon raskida".

- Loš ti izbor bio - nadovezao se jedan korisnik.

Pored šaljivih komentara, bilo je i onih koji su tvrdili da znaju o kojoj životinji je reč.

- Šakal sa demodeksom, nije zarazan, prenosi se sa majke na štene - glasi jedan komentar.

Kurir.rs

Ne propustitePlanetaHITNO UPOZORENJE ZA ŠETAČE I VLASNIKE PASA! Opasna životinja puštena u reku, ima tako jak UGRIZ kao da vas neko vratima kola najjače udari po ruci! (VIDEO)
kornjača grizlica
ZanimljivostiPolicajac pronašao mladunče mečeta: Kad je dobio poziv mislio je da je neka šala, a onda je otkrio tužnu pozadinu ove priče
Screenshot 2026-04-05 214031.png
HrvatskaNEOČEKIVAN GOST ZASPAO NA BALKONU ZGRADE: Žena pokušala da ga otera, ali bezuspešno! Zbog uspavanog uljeza reagovale nadležne službe (FOTO)
Devojka se drži za glavu ispred velikog solitera
SrbijaJeziv prizor na severu Srbije: Leš životinje koja ne živi na ovim prostorima bačen u kanal
collage.jpg