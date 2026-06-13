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Snimak za sada nepoznate životinje sa zapada Srbije izazvao je veliku pažnju i brojne reakcije na društvenim mrežama.

Kratak video, za koji se navodi da je nastao iz vozila na području Mačve, prikazuje životinju sa opalim krznom kako se kreće pored poljoprivrednog zasada u potrazi za hranom.

1/5 Vidi galeriju Misteriozna životinja u Mačvi Foto: Instagram printscreen/Srbiju upoznaj

Korisnici društvenih mreža podeljeni su u mišljenjima o tome o kojoj se vrsti radi. Jedni smatraju da je u pitanju lisica obolela od šuge, dok drugi tvrde da se radi o šakalu zaraženom demodikozom. Ipak, tačna vrsta životinje za sada nije potvrđena. Inače, demodikoza je kožno oboljenje koje izazivaju Demodex grinje, a koje dovodi do opadanja dlake i promena na koži kod životinja, najčešće pasa.

- Mačva, oči u oči, ali šta јe ovo - piše u objavi na Instagram stranici Srbiju upoznaj.

Pojedini su izrazili zabrinutost zbog moguće zaraze, dok su drugi celu situaciju shvatili kroz šalu i humor.

- To sam јa u nedelju uјutru - navodi jedan korisnik.

Jedna korisnica našalila se da je na snimku zapravo njen bivši momak koji je, kako je rekla, "propao nakon raskida".

- Loš ti izbor bio - nadovezao se jedan korisnik.

Pored šaljivih komentara, bilo je i onih koji su tvrdili da znaju o kojoj životinji je reč.

- Šakal sa demodeksom, nije zarazan, prenosi se sa majke na štene - glasi jedan komentar.