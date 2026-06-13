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Vatrogasci-spasioci intervenisali su danas oko 17 časova u Novom Sadu, gde su iz starog tunela ispod Petrovaradinske tvrđave, kojim je nekada prolazila železnička pruga, izvukli povređenu osobu.

Na lice mesta upućena su četiri vatrogasca-spasioca sa jednim vozilom. Nakon uspešne akcije spasavanja, povređena osoba je izvučena iz tunela i predata ekipi Hitne pomoći.

Akcija spasavanja kod Petrovaradinske tvrđave Foto: Kurir

Kako je potvrđeno, osoba je prevezena u bolnicu radi dalje dijagnostike i zbrinjavanja.

Za sada nisu poznate okolnosti pod kojima je došlo do povređivanja i njegovo stanje, kao ni kako je dospeo u tunel.

Kurir.rs

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