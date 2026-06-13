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Poslednjeg prolećnog vikenda centar Loznice bio je ispunjen igrom, pesmom, narodnim nošnjama, lepotom i osmesima učesnika 23. Međunarodnog festivala folklora ''Raspevano proleće'', koji je u subotu uveče održan u Loznici u okviru programa proslave Dana grada. Nastupima ispred Vukovog doma kulture osam folklornih ansambala iz Srbije i Bosne i Hercegovine razgalili su srca Lozničana koji su uživali i pozdravljali ih burnim aplauzima.

Nastupima je prethodio defile učesnika centralnim delom grada, a jedni iza drugih nasmejani su hodali članovi organizatora festivala KUD ''Frula'' iz Lipničkog Šora i gosti ''Đido'' – Bogatić, ''Sloboda''-Knićanin, ''Diša Đurđević'' Vreoci-Lazarevac, ''Puračić'' iz istoimenog mesta, ''Panonija'' – Tuzla, ''Biser''-Tojšići, i ''Vasa Jovanović''-Srebrenica. Praćeni trubačima zajedno su i zaigrali na Trgu Jovana Cvijića u centru grada. Tradicionalnu manifestaciju, prvu put održanu 2004, samo godinu dana posle osnivanja ''Frule'', zvanično je otvorio Petar Gavrilović, zamenik gradonačelnika, koji je u ime gradske uprave, pokrovitelja skupa, svima poželeo dobrodošlicu u ''grad mladosti, lepote, pesme i igre''. Poput istoimenog instrumenta, čiji zvuk vekovima pronalazi put do srca srpskog naroda, i KUD ''Frula'' godinama kroz igru, pesmu i druženje prenosi najlepše vrednosti sa kolena na koleno. Oni su istinski ambasadori naše kulture, a ovaj festival je kruna njihovog truda da Loznicu svake godine učine prestonicom folklora, rečeno je pre početka nastupa. Nasmejani, uvežbani, igrali su mladi ne skidajući osmeh sa lica i dajući sve od sebe da svoje ansamble predstave na najbolji način. Zadovoljan je posle defilea i prvih nastupa bio Dragan Puljezević, osnivač festivala i umetnički rukovodioc KUD ''Frula''.

1/9 Vidi galeriju Međunarodni festival "Raspevano proleće" u Loznici Foto: Kurir.rs/T. Ilić

- Dvadeset treći put domaćini smo Međunarodnog festivala ''Raspevano proleće'' na kome nam mladi predstavljaju svu lepotu igre i pesme kojima je naš region bogat. Videćemo tradicionalne igre gostiju iz susedne BiH, a naši ansambli predstaviće igre iz cele Srbije, igraćemo ukupno deset koreografija. Ponovo smo pokazali da ''Frula'' kvalitetno radi duže od dve decenije i da smo postigli lep uspeh – kazao je čovek koji je od prvog dana u ''Fruli'' i ceo život je posvetio igri i pesmi.

Ovo je festival koji neprekidno traje dvadeset i tri proleća, zahvaljujući KUD ''Frula'' iz Lipničkog Šora, ali i podršci koju ima od Grada Loznice, Tursitičke organizacije i Centra za kulturu ''Vuk Karadžić''. Festival je tu, a već se misli o narednom, da bude bolji, masovniji i razigraniji.