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Spektakularnim preletom borbenih aviona Ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane Vojske Srbije završen je Međunarodni aero-miting "Aero MIND 2026" kod Kragujevca.

Pored "galeba" G2, "super galeba" G4 i "orlova" J22, svakako najveću pažnju više hiljada posetilaca privukao je par supersoničnih aviona MiG 29. Moćne letelice, čiji je zadatak da čuvaju i brane nebo nad Srbijom, na oduševljenje publike na zemlji, u više navrata su u brišućem letu nadletele ovaj kraj Šumadije. Veliku pažnju privukao je i avion "Falcon 2000LXS", koji je doleteo u pratnji "migova", a zatim samostalno, na maloj visini, nadleteo aerodrom MIND.

Posetioci su oduševljeno ispratili i helikoptere MUP-a Srbije H-145 i H-215 Superpuma, a naročito Mi35 ("đavolje kočije") iz sastava RV i PVO.

Foto: Kurir.rs/D. Đ.

Prava atrakcija bile su vazdušne akrobacije koje je avionom EA 300/SX (F-HJSX) izveo francuski pilot Fal Roman.

Sa velikom pažnjom i deca i odrasli posmatrali su letove jedrilica, žirokoptera, lakih aviona Alpha trainer, UTVA, Cassna, Catabria i drugih letelica.

Program Međunarodnog aero-mitinga "Aero MIND 2026" otvoren je padobranskim skokom Dimitrija Dadića, koji se, iskočivši na visini od 1.500 metara, prizemljio sa zastavom Srbije dimenzija 12x9 metara. Padobranac Dadić, noseći nacionalnu zastavu od 108 metara kvadratnih, promovisao je novu disciplinu "Najveća zastava na nebu". Uz Dadića su skokove izveli i padobranci koji su nosili zastave kompanije MIND i grada Kragujevca.

00:08 Kragujevac Izvor: Kurir

Međunarodni aero-miting "AeroMIND 2026" održan je danas na Aerodromu kompanije MIND u Lužnicama kod Kragujevca.

Na prostoru pored poletno-sletne staze organizovane su i kreativne radionice i sportske aktivnosti u saradnji sa Fondacijom "Koreni", koju vode Njihova kraljevska visočanstva princ Mihailo i princeza Ljubica Karađorđević, dok su u programu učestvovali i brojni izlagači iz oblasti vazduhoplovstva.

Aero-miting je organizovan na godišnjicu rođenja Mihaila Petrovića, prvog srpskog pilota sa letačkom dozvolom broj 1, rođenog u obližnjem selu Vlakča 1884. godine, koji je ujedno bio i prva žrtva vojnog vazduhoplovstva. Piloti su, njemu u čast, nakon letačkog programa, nadleteli njegovu rodnu Vlakču i na taj način simbolično odali počast.